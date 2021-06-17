/636253/لجنة-المرأة-تدعو-سيدات-الأهلي-فرع-زايد لحضور-يوم-رياضي-حافل-تفاصيل

تتشرف لجنة المرأة تحت اشراف اللجنة العليا للجان بالتعاون مع الادارة التنفيذية أن تدعو سيدات الأهلي “فرع زايد” لحضور يوم رياضي حافل بالعديد من المفاجأت الرياضية والصحية وذلك يوم السبت الموافق 19/6/2021 من الساعه 9 صباحا وحتى الثانية ظهرا.

ويرصيد دوت الخليج موعد الحفل:

ومن ناحيه اخري يستعد الأهلي لفريق كرة القدم لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسةمحمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس مساء الثلاثاء الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها فى السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وقد تأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.