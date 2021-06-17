/636254/تعليق-هام-من-النائب-مصطفي-بكري-علي-زيارة-رئيس-المخابرات-المصرية-لليبيا-فيديو

قال النائب مصطفي بكري ، عضو مجلس النواب، أن زيارة اللواء عباس كامل،رئيس المخابرات المصرية، لرئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة ، تستهدف متابعة العلاقات المصرية الليبية ، إضافة إلى الاوضاع الأمنية داخل ليبيا ،خاصة بعد تمسك المليشيات والمرتزقة بالبقاء وعدم حل المليشيات وفقا لما تم الاتفاق عليه ،بحسب إعلان القاهرة ،ورؤية المجتمع الدولي العلاقة بين الجيش الوطني الليبي ، والحكومة الليبية .

دوت الخليج يرصد تعليق النائب مصطفي بكري على زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا

الانتخابات الليبية

وأكد النائب مصطفي بكري ، أن مصر تعي ضرروة عقد لقاء وطني بين المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي،ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ، خاصة وان الدولة الليبية مقدمة على انتخابات برلمانية ورئاسية فى 24 من ديسمبر المقبل .

دور مصر فى حفظ استقرار المنطقة

وأشار النائب مصطفي بكري إلى أن التحركات المصرية الأخيرة لحفظ أمن واستقرار المنطقة ، تؤكدأن مصر هي مفتاح الحل والتوافق الوطني،موضحا دورها فى الأزمة الفلسطينية ووقف اطلاق النار، مؤكدا أن مصر تهتم بالأمر الليبي وتقدر دور الجيش الوطني الليبي.

وتجدر الاشارة إلى أن اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى العاصمة الليبية "طرابلس"اليوم فى زيارة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك ودعم العملية السياسية والاستقرار بليبيا، بتوجيهات من الرئيس السيسي.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي وقوف مصر خلف الشعب الليبي الشقيق وحكومته التي تسعي الي تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وتأتى تلك الزيارة فى إطار سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات.