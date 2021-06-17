بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط 

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شهد طريق أسيوط – سوهاج الزراعي الشرقي بمركز البداري بأسيوط ، اليوم الخميس 17 يونيو 2021، إصابة أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص.

دوت الخليج ترصد في السطور التاليه تفاصيل إصابة 6 أشخاص في إنقلاب سيارة بطريق أسيوط

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد ورود بلاغ من النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص رقم "3829 ي ع أ" على جانب طريق أسيوط / سوهاج الزراعي الشرقي امام قرية العقال القبلي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية للحادث إصابة كل من " حسن. ا. ع"، " علاء. ا. ع"، " عصمت. ع. م"، " إخلاص. ع. أ"، " مروة. أ. ق"، وشخص آخر مجهول الهوية.

طريق اسيوط سوهاج الزراعي

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وتم تحرير االمحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

وفى سياق أخر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس 17 يونيو 2021، تكثف جهودها لكشف ملابسات واقعة دهس فتاة في عز النهار في شارع مستشفى "العبور" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق؛ والتي حررت بشأنها المجني عليها بلاغًا تتهم فيه قائد السيارة بالشروع في قتلها.

تفاصيل دهس فتاة في عز النهار بالزقازيق

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "شيماء.م.م.س" 32 سنة،، تتهم فيه أحد الأشخاص بدهسها بسياراته والشروع في قتلها.