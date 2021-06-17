/636257/خاص-جماهير-الزمالك-في-الجاليات-العربية-تتبرع-بـ-50-مليون-جنيه-للنادي

أكد عبدالناصر زيدان المشرف العام على الرياضة بموقع دوت الخليج على وجود دعم وتعاون متواصل من المحبين لبعثة الزمالك من أجل إنعاش خزينة القلعة البيضاء بـ 50 مليون جنيه بعد إطلاق الفارس الأبيض فتح حساب بنكي.

وعلم دوت الخليج أن نادي الزمالك ينتظر دخول 50 مليون جنيه للحساب البنكي للقلعة البيضاء بعد تبرع من رابطة المشجعين في قطر والسعودية. تشكيل الزمالك أمام أسوان واعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن التشكيل الرسمي للفارس الأبيض في مواجهة أسوان في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان كالتالي: حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” خط الدفاع : أحمد عيد – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش”– محمد عبد الشافي خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو”- يوسف أوباما – أشرف بن شرقي خط الهجوم : مروان حمدي قائمة الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري وجاءت قائمة الفريق كالتالي:- حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد عواد خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – أحمد عيد . خط الوسط : طارق حامد- محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي . خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدى – أسامة فيصل . اللاعبين الغائبين عن الزمالك و غياب حازم إمام - فرجاني ساسي - حميد أحداد- أبو جبل - محمد عواد.

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