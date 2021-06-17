/636258/النار-أكلت-العربيةتفحم-سيارة-نقل-بطريق-الفيوم--القاهرة
اشتعلت، منذ قليل، النيران في سيارة نقل كبيرة، خلال سيرها على طريق "الفيوم-القاهرة"، ولم بينتج الحريق عن وقوع إصابات بشرية.
دوت الخليج يرصد تفاصيل احتراق سيارة نقل على طريق الفيوم
حريق سيارة بطريق الفيوم
ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، إخطارا بنشوب النيران في سيارة نقل كبيرة خلال سيرها على طريق "الفيوم-القاهرة"، وحاول السائق السيطرة على النيران، ولكن النيران التهمتها بالكامل، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيقات.
حملة مكبرة لضبط التوكتوك
وفي سياق أخر كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث، أن الشاب الذي لقى مصرعه اليوم الخميس 17 يونيو 2021، يعمل بإدارة السيرفس في محافظة الجيزة، وخلال مشاركته في حملة أمنية مكبرة لضبط مركبات الدرجات البخارية «التوك توك»، المخالفة بحدائق الأهرام بالجيزة، رشق عدد من سائقى «التوك توك» الحملة بالحجارة، ما نتج عن إصابة المجني عليه ومصرعه فى الحال، كما أصيب شخص آخر من المشاركين بالحملة، وتم ضبط عدد من المتهمين، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات مع المتهمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النار أكلت العربية..تفحم سيارة نقل بطريق الفيوم -القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.