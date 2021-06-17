النار أكلت العربية..تفحم سيارة نقل بطريق الفيوم -القاهرة

/636258/النار-أكلت-العربيةتفحم-سيارة-نقل-بطريق-الفيوم--القاهرة

اشتعلت، منذ قليل، النيران في سيارة نقل كبيرة، خلال سيرها على طريق "الفيوم-القاهرة"، ولم بينتج الحريق عن وقوع إصابات بشرية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل احتراق سيارة نقل على طريق الفيوم

حريق سيارة بطريق الفيوم

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، إخطارا بنشوب النيران في سيارة نقل كبيرة خلال سيرها على طريق "الفيوم-القاهرة"، وحاول السائق السيطرة على النيران، ولكن النيران التهمتها بالكامل، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيقات.

حملة مكبرة لضبط التوكتوك

وفي سياق أخر كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث، أن الشاب الذي لقى مصرعه اليوم الخميس 17 يونيو 2021، يعمل بإدارة السيرفس في محافظة الجيزة، وخلال مشاركته في حملة أمنية مكبرة لضبط مركبات الدرجات البخارية «التوك توك»، المخالفة بحدائق الأهرام بالجيزة، رشق عدد من سائقى «التوك توك» الحملة بالحجارة، ما نتج عن إصابة المجني عليه ومصرعه فى الحال، كما أصيب شخص آخر من المشاركين بالحملة، وتم ضبط عدد من المتهمين، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات مع المتهمين.