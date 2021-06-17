نواب التنسيقية يشاركون بمؤتمر « بناء الوعي بالهيئة الإنجيلية»..صور

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شارك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مؤتمر تحت عنوان "المجتمع المدني وبناء الوعي"، تلبية لدعوة كريمة من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بحضور القس الدكتور أندريا ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة تنسيقية شباب الاحزاب فى مؤتمر المجتمع المدني وبناء الوعي

المؤتمر الوطني وبناء الوعي

شمل وفد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر التنسيقية، والنائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب، والنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، والنائب محمود فيصل عضو مجلس الشيوخ، والنائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، والنائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ.

وتجدر الاشارة إلى أن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين،التقي برئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتور محمود ممتاز، للوقوف على التطورات التشريعية الخاصة بتعديلات قانون حماية المنافسة المتعلقة بملف الرقابة السابقة على الاندماجات والاستحوازات بخصوص الشركات العاملة في كافة القطاعات الاقتصاديه الخاضعه لقانون المنافسة.

كما تطرق رئيس الجهاز إلى أهمية التوعية بثقافة المنافسة بالنسبة لمجتمع رجال الأعمال والأوساط الأكاديمية إضافة إلى الهيئات القضائية والبرلمانيين خاصة الأعضاء في اللجان النوعية المتصلة بالتشريعات الاقتصادية. وأشار رئيس الجهاز إلى عملية التحديث والتطوير التي تتم في الجهاز، خاصة فيما يتعلق بمركز المعلومات وعملية تحليل البيانات والدراسات الاقتصادية القطاعية.