- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
/636259/نواب-التنسيقية-يشاركون-بمؤتمر--بناء-الوعي-بالهيئة-الإنجيليةصور
شارك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مؤتمر تحت عنوان "المجتمع المدني وبناء الوعي"، تلبية لدعوة كريمة من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بحضور القس الدكتور أندريا ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر.
دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة تنسيقية شباب الاحزاب فى مؤتمر المجتمع المدني وبناء الوعي
المؤتمر الوطني وبناء الوعي
شمل وفد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر التنسيقية، والنائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب، والنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، والنائب محمود فيصل عضو مجلس الشيوخ، والنائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، والنائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ.
وتجدر الاشارة إلى أن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين،التقي برئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتور محمود ممتاز، للوقوف على التطورات التشريعية الخاصة بتعديلات قانون حماية المنافسة المتعلقة بملف الرقابة السابقة على الاندماجات والاستحوازات بخصوص الشركات العاملة في كافة القطاعات الاقتصاديه الخاضعه لقانون المنافسة.
كما تطرق رئيس الجهاز إلى أهمية التوعية بثقافة المنافسة بالنسبة لمجتمع رجال الأعمال والأوساط الأكاديمية إضافة إلى الهيئات القضائية والبرلمانيين خاصة الأعضاء في اللجان النوعية المتصلة بالتشريعات الاقتصادية. وأشار رئيس الجهاز إلى عملية التحديث والتطوير التي تتم في الجهاز، خاصة فيما يتعلق بمركز المعلومات وعملية تحليل البيانات والدراسات الاقتصادية القطاعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نواب التنسيقية يشاركون بمؤتمر « بناء الوعي بالهيئة الإنجيلية»..صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.