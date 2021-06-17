خالد مرتجي يكشف لـ دوت الخليج عدد جمهور الأهلي في مباراة الترجي

/636260/خالد-مرتجي-يكشف-لـ-تحيا-مصر-عدد-جمهور-الأهلي-في-مباراة-الترجي

كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي عن تفاصيل خاصة بشأن الإجتماع الفني المقرر إنطلاقه غدا قبيل ساعات من مواجهة الأهلي والترجي التونسي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام في تمام السادسة من مساء السبت وذلك خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان.

وعلم دوت الخليج أن الإجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي سينطلق في تمام الثانية عشر بتوقيت القاهرة ، ومن المقرر أن يناقش الإجتماع الزي الرسمي للمواجهة وكذلك ما يخص تواجد الحكام ووصول الفريقين بالإضافة لأزمة حضور الجماهير.

خالد مرتجي يكشف تفاصيل حضور الجماهير أمام الترجي

وأفاد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن النادي الأهلي سيطلب حضور عدد جماهيري كبير خلال مواجهة الترجي التونسي في إطار حرص الكثير من عشاق المارد الأحمر بالتواجد خلال مواجهة الفريق أمام بطل تونس في إطار مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان أن النادي الأهلي سيطلب حضور عدد جماهيري كبير من أجل مؤازرة الفريق في ظل رغبة المحبين والمتواجدين داخل الأراضي التونسية.

وتابع : " لا توجد لدينا أي معلومات عن كيفية دخول الجماهير سواء بالنسبة للنادي الأهلي أو الترجي التونسي ، وكل تلك الأمور ستتضح خلال الإجتماع الفني المقرر إنطلاقه في تمام الثانية عشر غدا قبل 24 ساعة من إنطلاق المواجهة المرتقبة".

وقال المؤدب لـ دوت الخليج : " مواجهة الأهلي والترجي لا يمكن التكهن بنتيجتها ولا يمكن توقعها ، هي مواجهة للتاريخ في ظل العلاقة الجيدة بين الناديين العريقيين". وتابع رئيس الترجي: " حالة اللاعبين خلال المباراة ستحدد من المتأهل ومن يحقق الفوز خلال المواجهة المرتقبة بين الناديين، والأفضل هو من سيكون المتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا ".

وواصل : أتمنى خروج المباراة بشكل يليق بالناديين ، والأفضل يكون له الاسبقية والحظوظ الكبيرة في التأهل للدور القادم".

واختتم: " بالتأكيد هناك علاقة جيدة بين الأهلي والترجي كذلك الأمر بين مصر وتونس في إطار حرصنا دوما على الع على جانب أخر كشف حمدي المؤدب على طريقة دخول جماهير النادي الأهلي في مباراة الترجي التونسي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إنطلاقها في السادسة من مساء بعد غد السبت.