/636255/يورو-2020-مشاهد-ذات-طابع-إنساني-في-مباراة-الدنمارك-وبلجيكا

شهدت إنطلاقة بداية مباراة المنتخب البلجيكي ومنتخب الدينمارك، على العديد من المشاهد المؤثرة والمحفزة في عالم كرة القدم، بعد السقوط الشهير للدنماركي كريستيان إريكسن، في أرضية ملعب المباراة في التي جمعت فريقة مع المنتخب الفنلندي في المبارة الإفتتاحية لكلا المنتخبين في بطولة اليورو 2020.

يتبادل الفريقين قبل أن تنطلق المباراة بين الخصمين في اللقاء، شارات الفريقين في والإتفاق على ملعب المباراة، وضربة البداية لمن ستكون في اللقاء، ليشهد ذلك المشهد على هدية من قائد منتخب بلجيكا لقائد منتخب الدنمارك قميص المنتخب البلجيكي وعليه رقم عشرة ومكتوب عليه كريستيان إريكسن، وعلى القميص توقيع جميع لاعبي المنتخب البلجيكي. دخول المباراة في البداية بقميص كريستيان إريكسن بحجم كبير في ملعب اللقاء.

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