أكمل نجاتي ومحمد السباعي يشاركان في اجتماع منظمة المدن والحكومات الإفريقية«صور» 

/636261/أكمل-نجاتي-ومحمد-السباعي-يشاركان-في-اجتماع-منظمة-المدن-والحكومات-الإفريقيةصور

شارك النائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالجلسة العادية الخامسة والعشرين للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية UCLG والذى تستضيفه وزارة التنمية المحلية.

دوت الخليج يرصد مشاركة نواب التنسيقية بالشيوخ فى مؤتمر منظمة المدن والحكومات

كما حضر الاجتماع ٢٥ وزير ومحافظ إفريقي، وجرى تدشين مقر إقليم شمال إفريقيا بالقاهرة.

المجتمع المدني وبناء الوعي

وفى سياق أخر شارك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مؤتمر تحت عنوان "المجتمع المدني وبناء الوعي"، تلبية لدعوة كريمة من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بحضور القس الدكتور أندريا ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر.

نواب تنسيقية شباب الاحزاب

وشمل وفد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر التنسيقية، والنائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب، والنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب،و والنائب محمود فيصل عضو مجلس الشيوخ، والنائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، والنائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ.