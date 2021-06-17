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شهد معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمتواجد حاليا في تونس إستعدادا لمباراة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا «مقلب» ساخر قام به محمد مجدي أفشة صانع ألعاب المارد الأحمر بمساعدة محمود كهربا مع الإعلامي عبدالناصر زيدان المشرف العام على قطاع الرياضة بموقع دوت الخليج.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل " المقلب" الذي قام به لاعبو النادي الأهلي قبل ساعات قليلة من خوض المران الثاني للفريق في تونس قبيل مواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء اليوم.

تفاصيل مقلب «أفشة» في عبدالناصر زيدان بمساعدة محمود كهربا

وحاول محمد مجدي أفشة خلال فترة الإسترخاء والراحة داخل معسكر النادي الأهلي تقليد الإعلامي عبدالناصر زيدان ، لكنه لم ينجح في تقليد الصوت بشكل صحيح الأمر الذي أثار الفكاهة والضحك داخل معسكر القلعة الحمراء في جو يسوده الراحة والتأهب لمواجهة الترجي التونسي.

وعلم دوت الخليج أن محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم داخل النادي الأهلي هو من شجع محمد مجدي أفشة على محاولة تقليد صوت الإعلامي عبدالناصر زيدان.

على جانب أخر، كشف الإعلامي عبدالناصر المشرف العام على الرياضة بموقع دوت الخليج عن تفاصيل خاصة بشأن الإجتماع الفني المقرر إنطلاقه غدا قبيل ساعات من مواجهة الأهلي والترجي التونسي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام في تمام السادسة من مساء السبت.

وعلم دوت الخليج أن الإجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي سينطلق في تمام الثانية عشر بتوقيت القاهرة ، ومن المقرر أن يناقش الإجتماع الزي الرسمي للمواجهة وكذلك ما يخص تواجد الحكام ووصول الفريقين بالإضافة لأزمة حضور الجماهير.

وأفاد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن النادي الأهلي سيطلب حضور عدد جماهيري كبير خلال مواجهة الترجي التونسي في إطار حرص الكثير من عشاق المارد الأحمر بالتواجد خلال مواجهة الفريق أمام بطل تونس في إطار مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان أن النادي الأهلي سيطلب حضور عدد جماهيري كبير من أجل مؤازرة الفريق في ظل رغبة المحبين والمتواجدين داخل الأراضي التونسية.

واختتم : " لا توجد لدينا أي معلومات عن كيفية دخول الجماهير سواء بالنسبة للنادي الأهلي أو الترجي التونسي ، وكل تلك الأمور ستتضح خلال الإجتماع الفني المقرر إنطلاقه في تمام الثانية عشر غدا قبل 24 ساعة من إنطلاق المواجهة المرتقبة".