/636264/أزاي-تخس-وتصل-للجسم-المثالي-بدون-أعراض-حسام-غانم-يجيب

كشف حسام غانم، في بث مباشر من داخل استوديو دوت الخليج، عن كيفية التعامل على تخسيس الجسم، وحرق الدهون، مع العديد من الأشخاص سواء صاحب الجسم السليم أو صاحب الأمراض المزمنه، وتصل للجسم المثالي في أسرع وقت، وبدون أي تأئر على الشخص.

قال حسام : "لو الشخص بيحرق 3 ألاف سعر حرار في اليوم، ممكن نخليه يوصل في اليوم لحرق 5 ألاف سعر حراري".

وأضاف غانم: "هناك خلايا في المخ تعمل على حرق رفع معدل الحرق أو تقليل معدل الحرق".

وزاد حسام: "يمكن أن نواصل على حرق الدهون في معدل أكل طبيعي، ولكن بوجبات بكميات ضعيفة في الوجبة".

وواصل غانم: "بعد كل وجبه خفيفة في اليوم يمكن أن تأكل تفاحة بعد كل وجبه".

تقليل وجبات اليوم

وأكمل حسام: "بعد العمل على تخفيف وجبات الشخص وتقليل نسبة الدهون الداخلة على الجسم، تعمل خلايا المخ على التوجه إلى الدهون الزائده في الجسم، وتعمل على حرقها".

وأردف غانم: "ثاني خطوة في طريقة التخسيس هي إستخدام زيت الزتون في الأكل بدل الزيت العادي، لتقليل كمية الدهون الداخله للجسم من الطعام".

واختتم حسام غانم: "الجسم يعتمد على الطاقة من الدهون في الحركة، وعند أكل طعام بدون أي دهون يعمل الجسم على حرق الدهون بداخل الجسم".