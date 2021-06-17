/636265/مفاجأة-الحكومة-التونسية-تعلن-عودة-الجماهير-للملاعب قبل-مباراة-الأهلي-والترجي

قررت الحكومة التونسية عودى الجماهير للملاعب مرة أخرى مع توافر شروط معينة لكل مباراة وذلك قبل إنطلاق مواجهة الأهلي والترجي التونسي في المواجهة التي تقام بين الفريقين في تمام السادسة من مساء السبت المقبل على ملعب حمادة العقربي.

وعلم دوت الخليج أن الحكومة التونسية قررت عودة الجماهير للملاعب التونسية مرة اخرى بنسبة لا تتجاوز 10 % في إطار الإجراءت الإحترازية لفيروس كورونا مع الإلتزام بكافة الإجراءت الإحترازية المتبعة لفيروس كورونا.

وحصل دوت الخليج على نسخة من بيان الحكومة التونسية والتي جاء كالتالي:

الحكومة التونسية تعلن عودة الجماهير للملاعب

يأتي هذا في إطار موافقة السلطات الصحية في تونس على حضور5 الأف مشجع خلال مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب حمادة العقربي في تمام السادسة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة ، الخامسة بتوقيت تونس.

وأعلنت لجنة التنظيم للترجي الرياضي التونسي أن عملية بيع تذاكر مباراة الدور النصف النهائي لذهاب دوري أبطال إفريقيا التي ستجمع الترجي الرياضي التونسي بالنادي الأهلي يوم السبت 19 يونيو 2021 على الساعة الخامسة بتوقيت تونس ، السادسة بتوقيت القاهرة بملعب حمادي العقربي برادس ، ستتم عبر الأنترنات على موقع teskerti .tn.

ومن المقرر أن يعلن النادي عن كيفية شراء التذاكر ورابط الموقع لحجز التذاكر إلكترونيا قبل 48 ساعة من إنطلاق المباراة بين الأهلي والترجي التونسي ، مع التشديد على تطبيق بعض الإجراءات الإحترازية منها :

- مدرجات مكشوفة : 30 دينارًا.

- مدرجات سفلى: 50 دينارًا.

وسيسمح دخول الملعب للجماهير الحاملة للتذاكر، مع التأكيد على وجود إحدى شهادات التالية :

1- شهادة تثبت الحصول على لقاح فيروس كورونا.

2- شهادة تحليل سلبي (Test PCR) لا يتجاوز تاريخها 72 ساعة من موعد انطلاق المباراة.

3- شهادة تحليل سريع سلبي ستوفره إدارة الترجي بصفة مجانية بملعب الشاذلي زويتن.

4- إلزامية ارتداء الكمامة لكافة الحاضرين بالملعب.

وأكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان أن النادي الأهلي سيطلب حضور عدد جماهيري كبير من أجل مؤازرة الفريق في ظل رغبة المحبين والمتواجدين داخل الأراضي التونسية.

واختتم : " لا توجد لدينا أي معلومات عن كيفية دخول الجماهير سواء بالنسبة للنادي الأهلي أو الترجي التونسي ، وكل تلك الأمور ستتضح خلال الإجتماع الفني المقرر إنطلاقه في تمام الثانية عشر غدا قبل 24 ساعة من إنطلاق المواجهة المرتقبة".