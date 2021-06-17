/636268/وزارة-الشباب-و-الرياضة--تكشف-تفاصيل-عودة-الجماهير-في-مباراة-الأهلي-والترجي

أكدت وزارة الشباب والرياضة التونسية في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان أن مباراة الأهلي والترجي التونسي هي البداية الفعلية لعودة الجماهير للملاعب التونسية بعد غياب طويل بسبب إجراءت فيروس كورونا.

ويرصيد دوت الخليج بتفاصيل عودة الجماهير:

وانفرد دوت الخليج بتفاصيل عودة الجماهير للملاعب التونسية قبل أيام قليلة من مباراة الأهلي والترجي التونسي ، وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن الموافقة على دخول 5 الأف مشجع في مواجهة المارد الأحمر والنادي التونسي هو بمثابة موافقة على حضور الجماهير.

وقررت الحكومة التونسية عودى الجماهير للملاعب مرة أخرى مع توافر شروط معينة لكل مباراة وذلك قبل إنطلاق مواجهة الأهلي والترجي التونسي في المواجهة التي تقام بين الفريقين في تمام السادسة من مساء السبت المقبل على ملعب حمادة العقربي.

وعلم دوت الخليج أن الحكومة التونسية قررت عودة الجماهير للملاعب التونسية مرة اخرى بنسبة لا تتجاوز 10 % في إطار الإجراءت الإحترازية لفيروس كورونا مع الإلتزام بكافة الإجراءت الإحترازية المتبعة لفيروس كورونا. يأتي هذا في إطار موافقة السلطات الصحية في تونس على حضور5 الأف مشجع خلال مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب حمادة العقربي في تمام السادسة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة ، الخامسة بتوقيت تونس.

وأعلنت لجنة التنظيم للترجي الرياضي التونسي أن عملية بيع تذاكر مباراة الدور النصف النهائي لذهاب دوري أبطال إفريقيا التي ستجمع الترجي الرياضي التونسي بالنادي الأهلي يوم السبت 19 يونيو 2021 على الساعة الخامسة بتوقيت تونس ، السادسة بتوقيت القاهرة بملعب حمادي العقربي برادس ، ستتم عبر الأنترنات على موقع teskerti .tn

ومن المقرر أن يعلن النادي عن كيفية شراء التذاكر ورابط الموقع لحجز التذاكر إلكترونيا قبل 48 ساعة من إنطلاق المباراة بين الأهلي والترجي التونسي ، مع التشديد على تطبيق بعض الإجراءات الإحترازية منها : - مدرجات مكشوفة : 30 دينارًا.

- مدرجات سفلى: 50 دينارًا.

وسيسمح دخول الملعب للجماهير الحاملة للتذاكر، مع التأكيد على وجود إحدى شهادات التالية :

1- شهادة تثبت الحصول على لقاح فيروس كورونا.

2- شهادة تحليل سلبي (Test PCR) لا يتجاوز تاريخها 72 ساعة من موعد انطلاق المباراة.

3- شهادة تحليل سريع سلبي ستوفره إدارة الترجي بصفة مجانية بملعب الشاذلي زويتن.

4- إلزامية ارتداء الكمامة لكافة الحاضرين بالملعب.