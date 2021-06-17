/636269/محمد-بن-سالمان-يتبرع-بـ-5-ملايين-جنيه-للاتحاد-العربي-لكرة-القدم

قرر الأمير محمد بن سالمان ولي العهد السعودي التبرع بمبلغ مالي للإتحاد العربي لكرة القدم في إطار حرص المملكة على الإرتقاء بالرياضة العربية وذلك في تصريحات خاصة للأميرعبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الإتحاد العربي الجديد يرصدها دوت الخليج.

وقرر الأمير محمد بن سالمان ولي العهد السعودي تقديم مبلغ 5 ملايين دولار سنويا لصالح الإتحاد العربي لكرة القدم في إطار حرصه على دعم الرياضة العربية والإرتقاء بكافة مناحيها .

محمد بن سالمان يتبرع بـ 5 ملايين جنيه للإتحاد العربي لكرة القدم

وتولى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل منصب رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم بعد الجمعية العمومية التي أجراها الإتحاد العربي مساء اليوم في جدة لإختيار نائب جديد. يأتي إختيار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا للإتحاد العربي لكرة القدم في دورته المقبلة والتي تجري خلال الفترة بين عامي 2021 ، 2025.

ويترأس الأمير بن تركي الفيصل الاتحاد العربي لكرة القدم منذ سبتمبر 2019 بعد أن تمت تزكيته خلال الجمعية العمومية الـ25 خلفاً لتركي آل الشيخ، عقب إستقالة الأخير من منصبه.