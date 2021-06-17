/636271/8-توصيات-لصحة-الشيوخ-بشأن-أزمة-تكليف-الصيادلة--أبرزها-توفير-وظائف-لخريجي-كليات-الصيدلة

أوصت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور محمد جزر، رئيس اللجنة،خلال اجتماها لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بشأن تكليف خريجي كلية الصيدلة دفعتي ٢٠١٨ - ٢٠١٩، كما وافق الحضور بالاجماع على التضامن مع قرارات لجنة الصحة بمجلس النواب والتوصية بالقرارات التالية:

١- إستكمال تكليف من لم يتم تكليفهم من دفعه ٢٠١٨ و كان قد تقدم برغبة في التكليف.

٢- وضع جدول زمني بمعرفة وزاره الصحة و السكان لتكليف باقي دفعه ٢٠١٩ بعد الانتهاء من تمام تكليف دفعة ٢٠١٨ مباشرةً.

٣- مطالبة وزاره الصحة و السكان بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتحديد اعداد المقبولين لكليات الصيدله بدء من العام الحالي ٢٠٢١ / ٢٠٢.

٤- مطالبة وزارة الصحة و السكان بمخاطبة كل الجهات والهيئات التي توفر وظائف لخريجي كلية الصيدلة وذلك سعيًا من الوزارة لانهاء ازمه التكليف الحالية.

٥- البدء في إجراءات تعديل القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٤ الخاص بالتكليف و ذلك فيما يخص تكليف الصيادلة.

٦- وضع خطة واضحة للتكليف للدفعات المستقبلية ومخاطبة الرأي العام من خلال وسائل الاعلام و التواصل الاجتماعي المختلفة للتعريف برؤية الوزارة المستقبلية الخاصة بتكليف الصيادلة قبل الالتحاق بكليات الصيدلة.

٧- تحديد موعد مع معالي وزيرة الهجرة وشؤن المصريين بالخارج ( تم تحديد موعد الثلاثاء ٢٠٢١/٦/٢٢) لبحث توفير فرص عمل للصيادلة المصريين في مختلف الدول الأفريقية والعربية.

٨- تقوم اللجنة بمتابعة ما تم اتخاذه من قرارات مع كافة الجهات المعنية لحين تمام تنفيذها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

وتجدر الاشارة إلى أن النائب علاء مصطفى،استعرض أصل الأزمة وتطوراتها وتداعياتها بعد تأخر وزارة الصحة موقف تكليف خريجي الدفعتين، ومخالفة حركة التكليف الأخيرة منذ الإعلان عنها وحتي صدورها للقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۷٤ والمنظم لتكليف المهن الطبية في الاعلان عنه خلال عام من التخرج، بالإضافة إلي عدم إعلان الوزارة عن أسس الاختيار والتكليف سواء طبقا لسنة التخرج أو الدراسات العليا أو المجموع أو التوزيع الجغرافي.

تكليف الصيادلة

كما طالب النائب علاء مصطفى بضرورة عدم التفرقة بين دفعة ٢٠١٨ و ٢٠١٩ وتكاليف كامل الدفعتين، مع ضرورة توضيح موقف وزارة الصحة من مبدأ التكليف المنصوص عليه في قانون ٢٩ لسنة ١٩٧٤، وضرورة الإعلان عن الاحتياج إلى تكليف خريجي كلية الصيدلة إلا بناء على إحتياجات الوزارة ومن خلال نظام المسابقات، ولكن ذلك النظام لا يطبق إلا على طلبة الثانوية العامة وقت الإعلان عن ذلك.