/636273/الشوط-الأول-الزمالك-يتقدم-على-أسوان-بهدف-زيزو

أنتهت احداث الشوط الأول بين الزمالك وأسوان، بنتيجة هدف دون رد ، في لقاء يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز.

ويرصيد دوت الخليج احداث الشوط الأول: وشهد الشوط الأول احراز أحمد زيزو لاعب الزمالك الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء، والتي إقيمعلى ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وحرص زيزو على الاحتفال بالقميص رقم 100 الخاص به حيث يعد هذا اللقاء هو رقم مائه له مع الفريق الأبيض. تشكيل الزمالك وجاء تشكيل الفريق كالتالي:- حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” خط الدفاع : أحمد عيد – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش”– محمد عبد الشافي خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو”- يوسف أوباما – أشرف بن شرقي خط الهجوم : مروان حمدي. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل وإسلام جابر جاءت قائمة الزمالك لمباراة أسوان كالتالى حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش – محمد عواد خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغنى- محمود حمدى الونش- محمد عبدالشافى- حمزة المثلوثى- أحمد عيد خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى- مروان حمدى- أسامة فيصل خط الوسط: طارق حامد- محمد أشرف روقا- إسلام جابر- محمود عبدالعزيز- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو- محمود عبدالرازق شيكابالا- يوسف أوباما- أشرف بن شرقى. ترتيب الزمالك في الدوري يحتل لزمالك قبل المباراة صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلال الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدف، بينما استقبلت شباكه 18 هدف، فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 4 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهزم فى 12 لقاء، فيما سجل 19 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدف.

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