لطلاب الشهادة الإعدادية .. مدارس بديلة للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - ففى الوقت الذى يتهافت فيه الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية على وجود مكان لهم فى مدارس الثانوى العام، فتحت مدارس متخصصة أبوابها لاستقبالهم فى تخصصات تخدم سوق العمل وتوفر فرص عمل للملتحقين بها.

وهناك حوالى 20 مدرسة موزعة فى بعض المحافظات، بديلة عن الثانوية العامة، ويتم الالتحاق فيها بمجاميع مرتفعة، ويمكن من خلالها التوظيف مباشرة بعد التخرج، والالتحاق بالجامعات التكنولوجية التى أنشأتها الحكومة خصيصا لخريجى هذه المدارس.

وتتميز مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بأنها موازية لنظيرتها فى الثانوية العامة، كما يمكن الطالب من خلالها الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، أى أن الطالب سيتم توظيفه بعد الثانوية مع استكمال تعليمه الجامعى فى نفس الوقت ليحصل على بكالوريوس هندسة تكنولوجية فى تخصصات نادرة.

ويمكن لطالب الشهادة الإعدادية الالتحاق بهذه المدارس، والتوظيف فى شركات ومصانع الشريك الصناعى "المحلى والأجنبى" بعد التخرج مباشرة، وفق البروتوكولات الموقعة بين المستثمرين ووزارة التربية والتعليم.

وهذه المدارس هى:

- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية "بنين وبنات"

تقع مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية بمنطقة 6 أكتوبر بالقاهرة: الحى السادس – المجاورة الثامنة – محافظة الجيزة.

- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية "بنين وبنات"

تقع مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية فى منطقة 15 مايو بالقاهرة.

- مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية "بنين وبنات"

فى أبريل الماضى وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بروتوكول تعاون لإطلاق مدرسة جى أى تى (GIT) للتكنولوجيا التطبيقية، والتى تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بمجال تصنيع المعدات المعدنية الميكانيكية، ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية للعام الدراسى 2021/2022.

- مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية "بنين"

تقع مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية، وتم إنشائها بالشراكة مع مجموعة شركات ومصانع العربى والوكالة اليابانية للتعاون الدولى، وتتخصص المدرسة بمجالات التركيبات الكهربائية، وتبريد وتكييف الهواء، والتصنيع الميكانيكى.

- مدرسة الإمام محمد متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية "بنين وبنات"

حرصت مجموعة طلعت مصطفى على تعظيم قيمة المهن الحرفية وإعادة تقديمها للمجتمع بشكل مختلف يضمن معه فتح فرص عمل جديدة للشباب.

ومن أجل هذه الخطوة قامت المجموعة برعاية مدرسة الامام محمد متولى الشعراوى، وهى مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، حيث تستهدف تأهيل الشباب للعمل فى مختلف الحرف وفق نظم علمية وتطبيقات متقدمة، تغير معها مفهوم هذه المهن التى تزيد القيمة المضافة للمجتمع والشباب معا.

- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات "بنين وبنات"

تعد المدرسة الأولى من نوعها فى تخصص الميكاترونيات فى مصر، ضمن مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى تستهدف تخريج أيادى عاملة ماهرة قادرة على الإنتاج فى سوق العمل المحلى والدولى.

وأنشئت المدرسة بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركتى "الماكو" و"إيجيترافو"، حيث تقع فى مدينة بدر بمحافظة القاهرة.

- مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية "بنين وبنات"

تعد مدرسة أحمد تعلب الفندقية أحد مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى تضم إحدى عشر مدرسة، تعمل على صقل الطلاب بالمهارات المطلوبة بمختلف مجالات سوق العمل.

وتهدف مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة وقادرة على تطوير التعليم الفنى بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، بالإضافة إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق، حيث تقع بمدينة نصر.

- مدرسة الإنتاج الحربى للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام "بنين وبنات"

مدة الدراسة بها 3 سنوات وتمنح تخصص تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات.

ويشترط للقبول اجتياز الطالب للاختبار، وألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى 1 أكتوبر 2021، ويتاح التقديم للبنين من جميع المحافظات.

كما تتميز المدرسة بالحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة وفرصة الالتحاق بالمعهد الفنى للقوات المسلحة بعد التخرج.

- مدرسة الإنتاج الحربى للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان "بنين"

ـ مدة الدراسة بها 3 سنوات، أبرز التخصصات بها، التبريد والتكييف والآثاث الخشبى وتكنولوجيا المعلومات وصيانة وإصلاح السيارات وتشغيل المعدات والكيمياء الصناعية.

ويشترط للقبول اجتياز الطالب للاختبار، وألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى 1 أكتوبر 2021، وتتميز المدرسة بالحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية والتدريب العلمى وفرصة الالتحاق بالمعهد الفنى للقوات المسلحة بعد التخرج.

- مدرسة بى تك للتكنولوجيا التطبيقية "بنين وبنات"

تقع مدرسة بى تك - B.TECH للتكنولوجيا التطبيقية فى حى الأسمرات بمنطقة (تحيا مصر 4).

ومدة الدراسة بها 3 سنوات، وتمنح تخصص تجارة التجزئة "قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات + قسم المبيعات وخدمة العملاء + قسم الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية"، ويتم التقديم بها على موقع الوزارة.

ويشترط للقبول اجتياز الطالب للاختبار، وألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى 1 أكتوبر 2021، ويتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى، كما تتميز المدرسة" الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة ومكافآت مالية طوال العام الدراسى.

- مدرسة الريادة للتكنولوجيا التطبيقية "بنين وبنات"

مدة الدراسة بها 3 سنوات، تمنح الطالب تخصص تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان ـ يدرس الطالب العلوم الأساسية والعلوم الفنية فى مجال التخصص بجانب التدريب العملى.

وسيتاح التقدم للبنين والبنات من محافظة بورسعيد ويشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام فى أول أكتوبر 2021.

ومن مميزات المدرسة الحصول على شهادة مصرية بجودة عالمية + التدريب العملى أثناء فترة الدراسة + فرص التعيين بشركات القطاع الخاص + مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملى.

- مدرسة مجموعة فلوكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية "بنين وبنات"

تأتى مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية تتويجًا للجهود التى تبذلها "الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف" و"كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار" لدعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، وما يُشكّله ذلك مِن إضافة مجتمعية كبيرة، فضلًا عن تطبيق أحدث المعايير العالمية للمدارس الفنية وربط المنظومة التعليمية بالصناعة من خلال الاهتمام بالتدريب العملى ليمثّل 75٪ من إجمالى مدّة الدراسة داخل المدرسة.

- مدرسة إلكترومصر للتكنولوجيا التطبيقية "بنين وبنات"

تعد مدرسة إلكترومصر أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تتخصص فى مجال الصيانة الكهربائية، أنشئت بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمعهد الأوروبى للتعاون والتنمية والشركة الفرنسية وشركة شنايدر.

- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية "بنين"

مدرسة الدراسة بها 3 سنوات، وتتخصص فى تكنولوجيا الإنتاج الحيوانى والداجنى وتكنولوجيا الزراعة والرى.

ويشترط للقبول ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى 1 أكتوبر 2021، ويتاح التقديم للبنين من محافظتى الشرقية والإسماعيلية.

كما تتميز المدرسة" الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب، على أن يتم تحديد درجات القبول بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية، على أن يتم التقديم إلكترونيا ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول.

- مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية "بنين"

مدة الدراسة بها 3 سنوات، فى تخصص الكهرباء والميكانيكا، ويشترط للقبول اجتياز الطالب للاختبار، وألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى 1 أكتوبر 2021.

ويتاح التقديم للبنين من محافظة الشرقية، كما تتميز المدرسة" الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب، على أن يتم تحديد درجات القبول بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية، على أن يتم التقديم إلكترونيا ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول.

- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية "بنين وبنات"

مدة الدراسة بها 3 سنوات تخصص"صناعة الحلى والمجوهرات"، ويشترط للقبول ويشترط للقبول اجتياز الطالب للاختبار، وألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى 1 أكتوبر 2021، ويتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى.

كما تتميز المدرسة بالحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة، ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب، على أن يتم تحديد درجات القبول بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية.

- مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية "بنين وبنات"

مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا "بنين وبنات" للتكنولوجيا التطبيقية، ومعروفة بمدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسنى الثانوية الصناعية بنات بمدينة نصر، وتتيح الدراسة فى تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تكنولوجيا الحاسوب، أنظمة الإلكترونيات، والأنظمة الكهربائية.

وتؤهل الدراسة فى مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا، الطالب لاستكمال الدراسة الجامعية عقب الحصول على شهادة الدبلوم فى كليتى حاسبات ومعلومات و هندسه بأقسام اتصالات وشبكات وكهرباء، والدراسة فيها مجانية ومنحة مقدمة من الشركة.

- مدرسة hst للتكنولوجيا التطبيقية "بنين وبنات"

تخصصات مدرسة hst للتكنولوجيا التطبيقية "الذكاء الاصطناعى + المراقبة+ الإنذار+ الألعاب الرقمية+ الفنون الرقمية"، ويتم التقديم على موقع الوزارة إلكترونيا.

ويشترط أن يجتاز الطالب الاختبار المخصص للقبول، وألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى 1 أكتوبر 2021، ويتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى.

كما تتميز المدرسة" الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة ومكافآت مالية طوال العام الدراسى.

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية "بنين وبنات"

مدة الدراسة بها 3 سنوات، تتضمن عدة تخصصات من بينها " تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة وتكنولوجيا تكريب وتشغيل أجهزة الصوت وتكنولوجيا الخدع والمؤثرات وتكنولوجيا تركيب وإصلاح الآلات الموسيقية وأزياء وأحذية العروض الفنية.

ومن شروط القبول: التقديم على موقع الوزارة واجتياز اختبار القبول الذى تحدده وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة وألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى 1 أكتوبر 2021، ويتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى، كما تتميز المدرسة" الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة ومكافآت مالية طوال العام الدراسى.