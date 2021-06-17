الصحة: اتفاق مع الهيئة الفرنسية للتدريب على معايير الجودة بمراكز تجميع البلازما  

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، خطة التعاون مع الهيئة الفرنسية لخدمات نقل الدم، لاستقدام الخبراء للتدريب على معايير الجودة والأمان في مراكز تجميع البلازما بمصر في خطوة للإسراع من حصولها على الاعتماد الدولي ومواكبة دول العالم في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقائها اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، لبحث سبل التعاون لدعم المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وتصنيع لقاحات فيروس كورونا في مصر، في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطن المصري وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وتناول الاجتماع أطر التعاون بين هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة والسكان لتلبية احتياجات المرضى، ضمن المشروع القومي المصري لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما وفقًا للمعايير العالمية.

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