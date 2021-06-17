الخطوط الجوية الأوكرانية تعلن تسيير 4 رحلات إلى القاهرة أسبوعيا 

ذكر بيان لسفارة أوكرانيا بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) اليوم أن الخطوط الجوية الأوكرانية أعلنت عن زيادة رحلاتها بين كييف والقاهرة بداية من 23 يونيو الجاري إلى 4 رحلات أسبوعيا .
وأضاف البيان أن الخطوط الجوية الأوكرانية ستزيد رحلاتها إلي أربع رحلات أسبوعيا من كييف إلي القاهرة أيام الاثنين والأربعاء والخميس والأحد بينما الرحلات من القاهرة إلي كييف ستكون أيام الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة .
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