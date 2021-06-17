مصرع وإصابة 27 شخصا في حادث تصادم خلال حفل زفاف بالمنيا

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 23 آخرين نتيجة وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكى وميكروباص بالطريق الدائرى بالقرب من كوبرى أبو شناف بمدخل مدينة المنيا الغربى. تلقى اللواء محمود خليل مدير امن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائرى بين 4 سيارات خلال حفل زفاف عروسين مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 23. دفع فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة بإشراف الدكتور شريف مدحت مدير الإسعاف بـ10سيارات حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المنيا العام وبينهم حالات حرجة.

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