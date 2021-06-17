بتوجيهات من السيسي.. رئيس المخابرات العامة يلتقي المشير حفتر في بنغازي

- اللواء عباس كامل يزور بنغازي وينقل لـ «حفتر» إشادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بجهود الجيش الليبي في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب



بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل اليوم السيد اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى مدينة بنغازي استكمالا لزيارته الحالية إلى ليبيا والتى استهلها بزيارة العاصمة الليبية طرابلس فى إطار الجهود المصرية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

والتقى رئيس المخابرات العامة المصرية خلال زيارته لبنغازي، بالمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطنى الليبيى، حيث أعرب اللواء عباس كامل عن تقدير مصر لجهود وتضحيات أبناء الجيش الليبى فى محاربتهم للإرهاب وحفاظهم على مقدرات الشعب الليبي، ومؤكدا على استمرار الجهود المصرية لدعم الاستقرار بليبيا.

وأشار إلى أهمية المؤسسة العسكرية الليبية فى تأمين الاستحقاقات القادمة وفى مقدمتها الانتخابات العامة المقررة. ومن جانبه، أكد المشير حفتر، تقديره العميق للاهتمام الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لليبيا والدور المؤثر الذى تلعبه مصر من أجل إنجاح الجهود السياسية وإعادة الاستقرار في ليبيا.