«تعليم الجيزة» تستقبل تظلمات الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوما

أكد مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية بدأت اليوم قبول التظلمات من نتائج الشهادة الاعدادية وذلك عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وذلك لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة.

واعتمد امس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 بنسبة نجاح 83.31% حيث بلغ عدد المتقدمين 163507 طالبا وطالبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني نجح منهم 135267 طالبا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 292 طالب وطالب حيث تصدرت إدارات الوراق وجنوب والشيخ زايد وأكتوبر والعمرانية أعلى نسب النجاح. كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.67% ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 100% بالإضافة الى نتيجة القسم المهنى بنسبة نجاح 85.23%.