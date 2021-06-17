ملخص مران الأهلي اليوم الخميس.. استعداداً لمواجهة الترجي

/636266/ملخص-مران-الأهلي-اليوم-الخميس-استعدادا-لمواجهة-الترجي

خاضا ثنائي الأهلي محمد الشناوي ووليد سليمان لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية إضافية عقب انتهاء فقرات المران الثاني للأهلي في تونس، استعدادا لمباراة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرصيد دوت الخليج ملخص مران اليوم:

وقام الثنائي بأداء جانب من التدريبات البدنية والجري حول الملعب، وذلك عقب انتهاء المران الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد رادس.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في السادسة مساء السبت المقبل على استاد حماد العقربي في مدينة رادس.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب.

و عقد موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين لمدة ٣٠ دقيقة قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي، وذلك استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

بيكهام

فيما لم يستكمل أحمد بيكهام مران الأهلي الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد رادس، استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

واشتكى بيكهام من إجهاد في العضلة الضامة، وفضل الجهاز الطبي بقيادة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق عدم استكماله فقرات المران قبل الاطمئنان على حالته.

موسيماني

وحرص موسيماني على توجيه التعليمات الفنية للاعبين وشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بمباراة الترجي قبل انطلاق مران الأهلي الثاني، الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي بمدينة رادس.

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اجتمع مع لاعبي الأهلي لمدة ١٠ دقائق مع ختام فقرات المران على الملعب الفرعي باستاد رادس، استعدادًا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين للتأكيد على بعض التعليمات الفنية بعد انتهاء المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم.

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قاد لاعبي الفريق في فقرات تدريبية متنوعة خلال مران الفريق اليوم، وذلك ضمن الاستعدادات لمباراة الترجي التونسي في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقام موسيماني بتقسيم اللاعبين على أربع مجموعات للتدريب على بعض الجمل التكتيكية على المرمى، بالإضافة لأداء العديد من الفقرات التدريبية المتنوعة من بينها المران على الكرات العرضية.