/636272/طائرة-الزمالك-تحقق-الفوز-على-طلائع-الجيش-فى-كأس-مصر

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك الفوز على نظيره طلائع الجيش بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الدور نصف النهائي لكأس مصر، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث القلعة البيضاء على مدار الساعة .

قدم رجال الزمالك مباراة قوية واستطاع الفريق أن يحسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-23، قبل أن يواصل الفريق تألقه وينهي الشوط الثاني بنتيجة 25-14، واستطاع فريق طلائع الجيش أن يحسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-19، وشهد الشوط الرابع تفوق لاعبي الزمالك بنتيجة 25-17، ليتأهل الفريق إلى الدور النهائي من البطولة.

وحجز فريق القلعة البيضاء مقعد في نهائي كأس مصر ليلتقي الزمالك مع الأهلي غدا الجمعة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في الدور النهائي من البطولة.

ويقود الزمالك المدير الفني محمد اللقاني، ويعاونه هشام قطب مدربا عاما، ووليد عبدالعال مدربا، وأحمد سعودي طبيبا، وهشام وهبة أخصائي العلاج الطبيعي، وأحمد شعلان مديرا إداريا.