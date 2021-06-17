/636274/يورو-2020-بلجيكا-تعود-من-بعيد-وتحقق-الفوز-على-الدنمارك

حقق المنتخب البلجيكي الفوز على نظيرة القاري منتخب الدنمارك، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية من المجموعة الثانية من بطولة أمم أوروبا 2020، في لقاء شهد عليه الملعب الوطني، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المبارة بين الفريقين.

سجل يوسف بولسن لاعب المنتخب الدنماركي الهدفي الأول في اللقاء، وجاء تصنيفه في أسرع هدف في البطولة في الدقيقة الثانية من إنطلاق المباراة، من خلال بيير إميل هويبيرج ارسل تمريرة رائعة ليوسف بولسن داخل نطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة في أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك.

أهداف المنتخبين في المباراة

وجاء الرد من المنتخب البلجيكي في الدقيقة الخامسة والخمسون من عمر المباراة، عن طريق ثورجان هازرد من خلال كيفين دي بروين أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء لتصل الى ثورجان هازارد الذي حولها بسهولة في الشباك.

سجل الدولي البلجيكي كيفين دي بروين الهدف الثاني في المباراة والحاسم للقاء في الدقيقة السبعين من عمر المبارة من خلال إدين هازارد مرر الكرة لدي بروين على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة بقوة لتمر في أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك.

مشاهد مؤثرة في لقاء المنتخبين

وشهدت المباراة في الدقيقة العاشرة من إنطلاقة المباراة على توقف دقيقة إحتراماً وتكريم ودعم الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، ولاعب المنتخب الدنماركي، في لقاء منتخب بلاده في الجولة الأولي في أمام منتخب فنلندا، وتعرضة لأزمة قلبية.

دخول المباراة في البداية بقميص كريستيان إريكسن بحجم كبير في ملعب اللقاء.

تبادل الفريقين قبل أن تنطلق المباراة بين الخصمين في اللقاء، شارات الفريقين في والإتفاق على ملعب المباراة، وضربة البداية لمن ستكون في اللقاء، ليشهد ذلك المشهد على هدية من قائد منتخب بلجيكا لقائد منتخب الدنمارك قميص المنتخب البلجيكي وعليه رقم عشرة ومكتوب عليه كريستيان إريكسن، وعلى القميص توقيع جميع لاعبي المنتخب البلجيكي.

دخل الدولي البلجيكي كيفين دي برون صانع ألعاب المنتخب الوطني وصانع ألعاب بطل الدوري الإنجليز ووصيف دوري أبطال أوروبا وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 2020 / 2021، في بداية الشوط الثاني من اللقاء ليقلب نتيجة المباراة لصالح منتخب بلاده بعد تأخرهم في النتيجية طوال احداث الشوط الأول.