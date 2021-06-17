/636275/محمد-إسماعيل-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن--تأخر-إجراءات-تسليم-الوثائق-فى-السفارات-المصرية

تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، موجه غلى وزير الخارجية سامح شكري،بشأن شكوى آلاف المصريين بسبب تأخر إجراءات تسليم الوثائق فى السفارات المصرية المختلفة، الامر الذى يترتب عليه الدخول تحت بند المخالفات ودفع غرامات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائب محمد إسماعيل بطلب إحاطة إلى وزير الخارجية

التحول الرقمي

وأضاف النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، فى طلب الإحاطة المقدم منه، إن غرامة التأخير تصل لنحو ٤٥٠ جنيهًا بشكل يومي فى دولة الإمارات العربية المتحدة، ورغم ما تشهده مصر الآن من التحول الرقمى لقطاعات الدولة، فإن المدة اللازمة فى استلام بعض جوازات السفر تصل إلى أربعة أشهر.

السفارات المصرية بالخارج

وطالب النائب محمد إسماعيل، عضضو مجلس النواب ،بوضع حلول جذرية فيما يخص هذا الشأن، وتيسير استراج الوثائق والمستندات من السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.

المجتمع المدني وبناء الوعي

وتجدر الإشارة إلى أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شاركو في مؤتمر تحت عنوان "المجتمع المدني وبناء الوعي"، تلبية لدعوة كريمة من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بحضور القس الدكتور أندريا ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر.

ضم الوفد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر التنسيقية، والنائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الانسان بجلس النواب، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب، والنائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب محمود فيصل عضو لجنة الاعلام بمجلس الشيوخ، والنائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، والنائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ.