دوت الخليج يهنيء الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على توليه رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

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يتقدم موقع دوت الخليج الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب ، وكذلك الإعلامي عبدالناصر زيدان المشرف العام على قطاع الرياضة بخالص التهاني القلبية للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على توليه منصب رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم.

ويتمنى دوت الخليج كامل التوفيق للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كامل التوفيق له في منصبه الجديد لرئاسة الإتحاد العربي لكرة القدم ، ومن أجل الإرتقاء بالرياضة العربية في كافة المناحي ، مع التأكييد على أن تولى الأمير عبدالعزيز لهذا المنصب من شأنه تعزيز قوة الرياضة العربية بشكل خاص وعلى رأسها كرة القدم التي تعد اللعبة الشعبية الأولى في الوطن العربي.

دوت الخليج يهنئ الأمير عبدالعزيز بن تركي على توليه رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

وتولى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل منصب رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم بعد الجمعية العمومية التي أجراها الإتحاد العربي مساء اليوم في جدة لإختيار نائب جديد.

يأتي إختيار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا للإتحاد العربي لكرة القدم في دورته المقبلة والتي تجري خلال الفترة بين عامي 2021 ، 2025. ويترأس الأمير بن تركي الفيصل الاتحاد العربي لكرة القدم منذ سبتمبر 2019 بعد أن تمت تزكيته خلال الجمعية العمومية الـ25 خلفاً لتركي آل الشيخ، عقب إستقالة الأخير من منصبه.

محمد بن سالمان يتبرع بـ 5 ملايين جنيه للاتحاد العربي لكرة القدم

قرر الأمير محمد بن سالمان ولي العهد السعودي التبرع بمبلغ مالي للإتحاد العربي لكرة القدم في إطار حرص المملكة على الإرتقاء بالرياضة العربية وذلك في تصريحات خاصة للأميرعبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الإتحاد العربي الجديد يرصدها دوت الخليج.

وأعلن الأمير محمد بن سالمان ولي العهد السعودي تقديم مبلغ 5 ملايين دولار سنويا لصالح الإتحاد العربي لكرة القدم في إطار حرصه على دعم الرياضة العربية.

أبوريدة نائب أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم «صور»

على جانب أخر أصبح أبوريدة نائبا أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تم انتخابه عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، كاف. وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم في السعودية. وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي في دورته ٢٦ والتي جرت اليوم بالسعودية، تم اختيار هاني أبوريدة نائبا أول لرئيس الاتحاد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل والذي تم انتخابه بالتزكية لدورة جديدة.