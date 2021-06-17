/636277/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمنتخبي-النمسا-وهولندا

يدخل المنتخب الهولندي أمام نظيرة القاري منتخب النمسا بتشكيل قوي، من قبل الفريقين في لقاء يجمع بينهم في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من بطولة أمم أوروبا 2020، ويشهد على لقاء المنتخبين ملعب أمستردام أرينا بهولندا، ويستعرض دوت الخليج تشكيل الفريقين في اللقاء.

شهدت صفوف المنتخب الطواحين على عودة ماتياس دي ليخت لتشكيل هولندا بعدما غاب ضد أوكرانيا للإصابة، ويلعب دي ليخت بدلا من يورين تيمبير. تشكيل منتخب هواندا في المباراة: حراسة المرمى: مارتن ستكلينبرج. الدفاع: دينزل دومفريس - دي ليخت – ستيفان دي فراي – دالي بليند باتريك فان أنهولت. الوسط: مارتن دي رون – فينالدوم – دي يونج. الهجوم: ممفيس ديباي – فوت فيجورست. وسيلعب مايكل جريجوريتش بدلا من ساسا كالاديزيتش في هجوم النمسا بقرار من المدرب فرانكو فودا. وجاء تشكيل النمسا فجاء على النحو التالي: حراسة المرمى: دانيال باشمان. الدفاع: ألكسندر دراجوفيتش – دافيد ألابا – مارتن هينتيريجير. الوسط: ستيفان لاينير – كزافر شلاجر – كونارد لايمير – مارسيل سبيتزر – أندريس أولمير. الهجوم: كريستوف بومجارتنر – مايكل جريجوريتش.

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