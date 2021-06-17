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فاطمة سليم تبحث مع وزيرة الثقافة سبل مواجهة الإرهاب والتطرف الفكري«صور»

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ألتقت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، والهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لبحث العديد من الملفات والمبادرات الهامة لمواجهة الإرهاب والتطرف الفكري.

دوت الخليج يرصد لقاء النائبة فاطمة سليم بوزيرة الثقافة

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وقالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أنه تمت مناقشة عدد من الملفات خلال الإجتماع أهمها، دور قصور الثقافة وتطويرها، بالإضافة إلي كيفية استغلال المكتبات العامة في محاربة الأفكار الإرهابية.

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مواجهة التطرف والارهاب 

وشددت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب،علي أنه يجب علي وزارة الثقافة أن تعمل على مواجهة التطرف الفكري من خلال الكتاب والسينما والمسرح والفنون المختلفة، ويجب وضع خطة أيضا لتنفيذ أنشطة توعوية تهدف إلى تعزيز قيم المواطنة لمواجهة التطرف في مختلف المحافظات.

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وطالبت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، وزيرة الثقافة خلال الإجتماع بانشاء قصر للثقافة بالواسطي بني سويف.

أزمة التعيين فى البترول

وتجدر الاشارة إلى أن وزير البترول الدكتور طارق الملا، حضر الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، لمناقشة أزمة التعيينات فى قطاع البترول، إضافة إلى مناقشة توصيل الغاز الطبيعي إلى محافظات الجمهورية.

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وعقب وزير البترول، على ما أثاره أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة، بشأن أزمة التعيينات فى قطاع البترول وما يشوبها من فساد، بأنه لم يتم تعيين سوى اثنين مساعدين للوزير معاون واحد، رغم ان مجلس الوزراء يمنح لكل وزير تعيين 10 مساعدين.

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وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، وفقا لسياسة الدولة بصفة عامة فالتعيينات تقريبا ليست موجودة فى قطاع البترول،  الا من خلال الشركات، والتى تتم بها وفقا لميزانية كل شركة حسب الايرادات والمصروفات، وحسب التوسعات والمشروعات التى تقوم بها.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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