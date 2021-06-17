/636281/تصريحات-مثيرة-من-إيهاب-جلال-بعد-فوز-الإسماعيلي-على-غزل-المحلة

أكد إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي أن الفريق حقق المطلوب أمام غزل المحلة في المباراة التي أنتهت بفوز الدروايش بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني للإسماعيلي في تصريحات تلفزيوينة: " الفريق حقق المطلوب خلال مواجهته أمام غزل المحلة و التي نجح فيها الدراويش في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ونجحنا في إقتناص ثلاث نقاط غالية".

تصريحات «مثيرة» من إيهاب جلال بعد فوز الإسماعيلي على غزل المحلة

و أضاف إيهاب جلال: " لم نكن جيدين طوال الـ٩٠ دقيقة وخلال أحداث المباراة كاملة و هذا أمر طبيعي، نظرا لقوة المنافس الذي يمتلك مدرب على مستوى عالي يستطيع قراءة المواجهات والمنافسين بشكل جيد".

وتابع مدرب الإسماعيلي: " نتائجنا جيدة في الدوري الممتاز المصري، ولم اتوصل للشكل النهائي و المطلوب مع الفريق حتى الآن، لكننا حاليا خارج منطقة الخطر تمامًا".

وأتم مدرب الدروايش: " الفريق كان بحاجة لبعض الراحة بعد تلاحم المباريات ، لذلك فترة الإيقاف كانت جسدة بالنسبة لنا ، و لدينا مواجهات في غاية القوة خلال المرحلة المقبلة لذلك لابد من الإستعداد الجيد للمواجهة".

تشكيل الإسماعيلي أمام غزل المحلة

جاء تشكيل الاسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى :محمد فوزى

خط الدفاع :محمد عادل – مروان الصحراوى – محمد هاشم – نادر رمضان

خط الوسط : محمد الشامى – محمود دونجا – أحمد مدبولى – أحمد مصطفى.

خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب

على مقاعد البدلاء .. محمد صبحى – باهر المحمدى – محمد عمار – محمد عبد السميع – عمر الوحش – عماد حمدى – محمد صادق – أرى بابل – شيلونجو

تشكيل غزل المحلة أمام الإسماعيلي

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

محمود رضا - محمد فتح الله - محمد سامي - هشام بلحة - خالد الاخميمي - فتحي مبروك - يحيى حامد - بسام ماهر - حمد عادل - محمود صلاح - عبده يحيى

وعلى مقاعد البدلاء

عمرو شعبان - خالد العقدة - اسلام فؤاد - احمد حسن - احمد الشيخ - معتز كاجو - محمد غلوش - احمد النادري - محمد عبد القادر