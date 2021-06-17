«أفعال لا أقوال»..جولات مكوكية لنواب التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ

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تعمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تعزيز شعارها الذي أنطلقت منه منذ 3 سنوات ، وهو “سياسة بمفهوم جديد”،من خلال العمل كمجموعات منفردة تسير جميعها تحت مظلة الفريق”الكل للواحد والواحد للكل”،إضافة إلى تكثيف جهودها على أرض الواقع فى كافة الإتجاهات والمجالات وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني،بما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

دوت الخليج يرصد الجولات المكوكية لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس الموافق 17\6\2021 فى التقرير التالي:

المجتمع المدني وبناء الوعي

شارك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مؤتمر تحت عنوان "المجتمع المدني وبناء الوعي"، تلبية لدعوة كريمة من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بحضور القس الدكتور أندريا ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر.

ضم الوفد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر التنسيقية، والنائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب، والنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، والنائب محمود فيصل عضو مجلس الشيوخ، والنائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، والنائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ.

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وفي سياق أخر شارك النائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالجلسة العادية الخامسة والعشرين للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية UCLG والذى تستضيفه وزارة التنمية المحلية.

كما حضر الاجتماع ٢٥ وزير ومحافظ إفريقي، وجرى تدشين مقر إقليم شمال إفريقيا بالقاهرة.

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كما عقد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعضاء لجنتي حقوق الإنسان، والتضامن بمجلسي النواب والشيوخ، اجتماعا مشتركا بهدف تبادل الرؤى وتنسيق الجهود.

وتناول الاجتماع سرد ما تم بداخل اللجان في المجلسين من مشروعات قوانين وأدوات رقابية خلال الفترة الماضية. وأكد الحضور على تعزيز التعاون والتفاعل مع اللجنان النوعية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين المعنية، وذلك بما يلي:

١- إطلاعهم على ما يحدث داخل لجان الغرفتين النيابيتين وذلك يتطلب حضور أمناء سر اللجان النوعية الاجتماعات المشتركة المقبلة. ٢- الاستعانة بهم في عمل أوراق عمل في الموضوعات المطروحة في اللجان البرلمانية، واقترح النواب البدء بورقة عن دمج خريجي دور الرعاية في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري (مبادرة٣٪؜)، وذلك كجزء من العمل على دراسة لجنة حقوق الإنسان والتضامن بالشيوخ لاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو المجلس عن التنسيقية.

٣- عمل ورقة عمل عن تطوير وتعزيز استقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة والتحرك بها برلمانيا.

٤- مراعاة حضور أعضاء من اللجان في الزيارات والفعاليات ذات الصلة بلجانهم ويكون لهم الأولوية في هذه الزيارات والفعاليات عن غيرهم من أعضاء اللجان الأخرى.

حضر الاجتماع النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، النائب محمد عبد العزيز، والنائب محمد تيسير مطر، والنائبة دعاء العريبي. ومن أعضاء لجنة التضامن بمجلس النواب، النائب أحمد فتحي، والنائبة رحاب عبد الغني، والتائبة هيام الطباخ. ومن لجنة لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمحلس الشيوخ، النائب محمود تركي، والنائب محمد فريد.