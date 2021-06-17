/636282/الزمالك-يسحق-أسوان-بثلاثية-ويعزز-صدارته-للدوري-الممتاز

انتهت المباراة التى جمعت بين نادي الزمالك، ونظيره أسوان، ضمن منافسات الجولة الـ 26، لمسابقة الدورى المصرى الممتاز بفوز الفارس الأبيض بنتيجة، 3/0

ويرصيد دوت الخليج أحداث المباراة:

وشهد الشوط الأول احراز أحمد زيزو لاعب الزمالك الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء، والتي إقيم على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وحرص زيزو على الاحتفال بالقميص رقم 100 الخاص به حيث يعد هذا اللقاء هو رقم مائه له مع الفريق الأبيض.

دخول شيكابالا بديلاً ليوسف أوباما في الدقيقة 68، دخول محمود عبد العزيز وخروج إمام عاشور، فيما احرز أحمد سيد زيزو الهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة ال74، بستديدة قوية صنعها له قائد الفريق شيكابالا، بينما احرز سيف الدين الجزيزي الهدف الثالث في الدقيقة 86.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش”

خط الدفاع : أحمد عيد – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش”– محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو”- يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل وإسلام جابر

جاءت قائمة الزمالك لمباراة أسوان كالتالى

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش – محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغنى- محمود حمدى الونش- محمد عبدالشافى- حمزة المثلوثى- أحمد عيد

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى- مروان حمدى- أسامة فيصل

خط الوسط: طارق حامد- محمد أشرف روقا- إسلام جابر- محمود عبدالعزيز- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو- محمود عبدالرازق شيكابالا- يوسف أوباما- أشرف بن شرقى