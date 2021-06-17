/636283/مشوار- 100-مباراة-لـ-زيزو-مع-الزمالك-أرقام-و-احصائيات

استعرض نادي الزمالك مسيرة اللاعب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم داخل نادي الزمالك مع القلعة البيضاء منذ أن أنضم للفريق مطلع العام قبل الماضي وخاض مع الفارس الأبيض 100 مباراة خلال مواجهة أسوان التي أنتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.

زيزو يحتفل بالمشاركة في 100 لقاء مع الزمالك

واحتفل أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بخوض المباراة رقم 100 له بقميص الفريق منذ انتقاله للقلعة البيضاء خلال لقاء أسوان المقام حاليا في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وحرص اللاعب على التقاط صورة تذكارية بقميص الزمالك يحمل الرقم 100 ، قام الجهاز الإداري للفريق بتجهيزه قبل المباراة .

ويحتل الزمالك صدارة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة جمعهم من 26 مباراة بعد الفوز على أسوان بثلاثية دون رد ، وسجل خلالها احمد سيد زيزو هدف اللقاء الأول والثاني.

ويرصد دوت الخليج مشوار ١٠٠ مباراة لزيزو مع الزمالك كما أعلنها الموقع الرسمي للنادي :

مشاركة زيزو مع الزمالك في الدوري المصري

شارك “زيزو” في 15 مباراة مع الزمالك في موسم 2019/2018، وخاض 26 مباراة في موسم 2020/2019 ، وفي الموسم الحالي شارك في 24 مباراة ، لتكون إجمالي مشاركاته مع الزمالك في الدوري 65 مباراة .

مشاركة زيزو مع الزمالك في كأس مصر

شارك “زيزو” مع الزمالك في خمسة مباريات في كأس مصر بواقع مباراة واحدة حتي الآن في الموسم الحالي ، و4 مباريات في الموسم الماضي .

مشاركة زيزو مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

خاض “زيزو” مع الزمالك 18 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، منهم 13 لقاء في الموسم الماضي و5 مباريات في الموسم الجاري.

مشاركة زيزو مع الزمالك في الكونفدرالية

لعب “زيزو” 9 مباريات مع الزمالك في بطولة الكونفدرالية، وكان صاحب ضربة الجزاء الأخيرة التي قادت النادي لحصد اللقب وإعتلاء منصات التتويج.

مشاركة زيزو مع الزمالك في السوبر الإفريقي

خاض “زيزو” مباراة واحدة للسوبر الإفريقي وكانت أمام الترجي التونسي.

مشاركة زيزو مع الزمالك في السوبر المصري

شارك “زيزو” في لقاء واحد بالسوبر المحلي وكانت أمام الأهلي وحسمها الفريق لصالحه بضربات الجزاء في المباراة التي أقيمت في الإمارات .