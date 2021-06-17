⁧الشباب السعودي يعتمد تعيين طلال آل الشيخ مديراً تنفيذياً لكرة القدم

/636286/الشباب-السعودي-يعتمد-تعيين-طلال-آل-الشيخ-مديرا-تنفيذيا-لكرة-القدم

كشف نادي الشباب السعودي لكرة القدم عن تعيين طلال آل الشيخ مديراَ تنفيذياً للنادي ، يأتي هذا بعد أن تقدم بإستقالته من منصبه كمديرا رياضيا للبطولة العربية . طلال آل الشيخ مديراً تنفيذياً لكرة القدم في الشباب.

وعلم دوت الخليج أن مجلس إدارة نادي الشباب اعتمد انضمام طلال آل الشيخ إلى منظومة العمل الإداري وتعيينه في منصب المدير التنفيذي لكرة القدم وذلك خلال الإجتماع الذي تم عقده مساء اليوم.

يذكر أن آل الشيخ تقلد عدة مناصب في نادي الشباب والاتحاديين السعودي والعربي لذلك فهو يملك خبرات طويلة في مجال العمل الإداري.

وعقد مجلس إدارة نادي الشباب اجتماعه يوم أمس، برئاسة خالد البلطان وتمت مناقشة كافة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال قبل أن يتم الإستقرار على تعيين طلال آل الشيخ مديرا تنفيذيا للنادي.

وتولى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل منصب رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم بعد الجمعية العمومية التي أجراها الإتحاد العربي مساء اليوم في جدة لإختيار نائب جديد.

محمد بن سالمان يتبرع بـ 5 ملايين جنيه للاتحاد العربي لكرة القدم

يأتي إختيار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا للإتحاد العربي لكرة القدم في دورته المقبلة والتي تجري خلال الفترة بين عامي 2021 ، 2025.

ويترأس الأمير بن تركي الفيصل الاتحاد العربي لكرة القدم منذ سبتمبر 2019 بعد أن تمت تزكيته خلال الجمعية العمومية الـ25 خلفاً لتركي آل الشيخ، عقب إستقالة الأخير من منصبه.

قرر الأمير محمد بن سالمان ولي العهد السعودي التبرع بمبلغ مالي للإتحاد العربي لكرة القدم في إطار حرص المملكة على الإرتقاء بالرياضة العربية وذلك في تصريحات خاصة للأميرعبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الإتحاد العربي الجديد يرصدها دوت الخليج.

وأعلن الأمير محمد بن سالمان ولي العهد السعودي تقديم مبلغ 5 ملايين دولار سنويا لصالح الإتحاد العربي لكرة القدم في إطار حرصه على دعم الرياضة العربية.