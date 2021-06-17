محافظ القاهرة يستجيب لسيدة مسنة ويوفر «كشك» مرخصا لتوفير مصدر دخل لأسرتها

جدة - نرمين السيد - استجاب محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، لشكوى سيدة مسنة 65 سنة بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، بعد استغاثتها من قيام الحى بتنفيذ إزالة لفاترينة بيع الشاى والقهوة، التى تمتلكها والملاصقة لأحد العقارات بالقرب من منزلها بشارع عبيد أمام شركة مياه الشرب، والتى تساعدها على توفير نفقات أسرتها المكونة من 6 أبناء بعد وفاة زوجها منذ سنوات.





ووجه محمود شعراوى بالتنسيق مع خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لبحث شكوى السيدة، حيث تم توجيه لجنة من قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة لموقع الشكوى، للوقوف على أسبابها والعمل على حلها حيث تم الالتقاء بالسيدة سعاد أحمد منصور، والتوجه بها للقاء الدكتور حسام فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، حيث تبين قيام الحى بتنفيذ قرار إزالة صدر مسبقاً بناء على شكاوى عديدة من السكان بالعقار التى توجد به الفاترينة الخاصة بالسيدة، والتى أرسلوها إلى البوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء ومحافظة القاهرة وحى روض الفرج ومطالبتهم بسرعة تنفيذ الإزالة.

كما تبين أن مسؤولى الحى قاموا منذ أسبوع، بإبلاغ السيدة شفاهة بموعد تنفيذ الإزالة وهو ما أكدته السيدة سعاد منصور خلال لقائها مع نائب المحافظ ولجنة التفتيش من الوزارة.

ووجه وزير التنمية المحلية، بالتنسيق مع محافظ القاهرة بعد التأكيد من الظروف الأسرية للسيدة المسنة، وأنها تعول أسرة مكونة من 6 أبناء وأحفاد، بتوفير كشك للسيدة ليكون مصدر دخل ثابت لها بالقرب من منزلها بعد أن طلبت بتوفير مصدر دخل قريب من المنزل وعدم الابتعاد عنه نظراً لظروفها.

كما وجه وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة باستمرار التنسيق مع نائب المحافظ ورئيس حى روض الفرج لمتابعة إجراءات إنهاء ترخيص الكشك الجديد فى المنطقة المقابلة للفاترينة القديمة، واستمرار المتابعة للاطمئنان على استلامها الكشك.

ومن جانبها أعربت السيدة سعاد منصور عن سعادتها بعد استجابة محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وخالد عبدالعال محافظ القاهرة لاستغاثاتها، وقدمت لهما خالص الشكر والتقدير على توفير الكشك الجديد لها، حيث أنها تتواجد فى هذا المكان منذ سنوات، والذى يعتبر مصدر دخلها الوحيد للإنفاق على أسرتها وأحفادها بعد وفاة زوجها.