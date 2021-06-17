انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور لنهاية الأسبوع تعرف على أحدث العروض.. يونيو 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور لنهاية الأسبوع ، هو أجدد ما كشفت عنه، سلسلة المولات التجارية الشهيرة كارفور من عروض، وقد بدأت تلك العروض بالأمس الأربعاء، هذا الذي وافق السادس عشر من يونيو للعام 2021م، ومن المقرر أن تستمر تلك العروض، حتى يوم الأحد والذي سيوافق ال20 من يونيو، وكعادة كارفور، دائما ما تقدم العروض الجديدة لعملائها، وتزداد تلك العروض في الصيف، فيعد هذا ثاني عرض تعلن عنه كارفور، لشهر يونيو، حيث قد سبق وأعلنت في بداية شهر يونيو، عن عرضها الجديد لهذا الصيف، هذا الذي سيستمر حتى 22 يونيو. فأليكم عبر هذه المقالة، المقدمة من موقع مصر فايف الإخباري، تفاصيل أجدد عرض من كارفور: عرض نهاية الاسبوع.

عروض كارفور لنهاية الأسبوع تعرف عليها:

جاءت أحدث العروض من كارفور، لآخر الأسبوع، مقتصرة على ثمانية عروض فقط، كالاتي:

عرض على أيس كريم كارفور المستورد من بلجيكا، 500مل ب20 جنيه مصري، وتتوافر ثلاث نكهات: الفانيليا، والشوكولاته، والبسكوت بالكريما. أما العبوة ال1000مل من الأيس كريم، فتأتي ب40 جنيه مصري. عبوتان شاي ناعم، 250جم للعبوة الواحدة، من شاي نمرة 1، ب30 جنيه مصري. سائل لليد فريش من كارفور، جاء ب7.75 جنيه مصري. كارفور سائل لليد سوفت، جاء ب7.75 جنيه مصري. سائل لليد أورينت، الخاص بكارفور، جاء ب7.75 جنيه مصري. كارفور سائل لليد بيوتي، جاء ب7.75 جنيه مصري. سائل لليد لمسة الزهور من كارفور، جاء ب7.75 جنيه مصري.

الحصول على عروض كارفور:

إن كنت تريد الحصول على أي من عروض كارفور، كعرض الصيف من كارفور، أو عروض كارفور لنهاية الأسبوع، يمكنك ذلك عبر التوجه لأي فرع من فروع كارفور على مستوى الجمهورية، حيث قد أعلنت مولات كارفور، عن توافر تلك العروض، بجميع مولاتها على مستوى الجمهورية، بالإضافة لذلك، يمكنك التسوق أون لاين، أما من خلال الموقع الرسمي لكارفور، أو عبر تطبيق كارفور (MAF Carrefour)، هذا المتاح على متجر الاندرويد، وكذلك Apple Store، حيث أتاحت كارفور التسوق عبر الإنترنت، تسهيلا على المواطنين، وللتخفيف عنهم، والحفاظ على سلامتهم وصحتهم، في ظل ما تواجهه البلاد، من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.