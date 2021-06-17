/636285/كارتيرون-حددنا-بديل-فرجاني-ساسي-في-الزمالك-وربحنا-بطولات-بدونه

أكد الفرنسي بااتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك في تصريحاته، بعد لقاء القلعة البيضاء مع أسوان، عن حجم أهمية فرجاني ساسي في الفريق وبديلة في غيابه، ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات كارتيرون.

قال كارتيرون: “فرجاني ساسي لاعب كبير، وليه دور كبير في الملعب، ويمكنه صنع العديد من الفرص في المباريات”.

وأكمل باتريس: “ساسي لاعب كبير بالفعل وحقق مع الزمالك العديد من البطولات في مشاركته في صفوف الفريق “.

كارتيرون يتحدث عن رحيل ساسي

وواصل كارتيرون حديثة عن فرجاني ساسي: “الزمالك كسب العديد من البطولات على المستوي المحلي والقاري”.

وزاد كارتيرون: “ساسي لاعب مهم في الفريق ولديه تأثير كبير في الملعب مع الفريق، ولكن لا يمكن لنادي كبير االإعتماد على لاعب واحد في مركزه”.

واختتم باتريس كارتيرون حديثة عن ساسي: “اليوم لعب إمام عاشور في مركز ساسي ونتيجة المبارة تؤكد على عدم تأثر الفريق من دونه”.

مشاركة زيزو مع الزمالك في الدوري المصري

شارك “زيزو” في 15 مباراة مع الزمالك في موسم 2019/2018، وخاض 26 مباراة في موسم 2020/2019 ، وفي الموسم الحالي شارك في 24 مباراة ، لتكون إجمالي مشاركاته مع الزمالك في الدوري 65 مباراة .

مشاركة زيزو مع الزمالك في كأس مصر

شارك “زيزو” مع الزمالك في خمسة مباريات في كأس مصر بواقع مباراة واحدة حتي الآن في الموسم الحالي ، و4 مباريات في الموسم الماضي .

مشاركة زيزو مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

خاض “زيزو” مع الزمالك 18 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، منهم 13 لقاء في الموسم الماضي و5 مباريات في الموسم الجاري.

مشاركة زيزو مع الزمالك في الكونفدرالية

لعب “زيزو” 9 مباريات مع الزمالك في بطولة الكونفدرالية، وكان صاحب ضربة الجزاء الأخيرة التي قادت النادي لحصد اللقب وإعتلاء منصات التتويج.

مشاركة زيزو مع الزمالك في السوبر الإفريقي

خاض “زيزو” مباراة واحدة للسوبر الإفريقي وكانت أمام الترجي التونسي.

مشاركة زيزو مع الزمالك في السوبر المصري

شارك “زيزو” في لقاء واحد بالسوبر المحلي وكانت أمام الأهلي وحسمها الفريق لصالحه بضربات الجزاء في المباراة التي أقيمت في الإمارات .