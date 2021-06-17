/636287/تعليق-هام-من-النائبة-مرثا-محروس-علي-زيارة-رئيس-المخابرات-المصرية-لليبيا

قالت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن زيارة اللواء عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة الي الشقيقة ليبيا، فى زيارة سريعة الي طرابلس ولقاء رئيس المجلس الانتقالي ورئيس الحكومة و عدد من المسئولين، تأتي فى إطار حرص مصر على دعم الحكومة الليبية والجيش الليبي تحت قيادة المشير خليفة حفتر تؤكد رسالة ان مصر لن تترك ليبيا تعاني من الانقسام وان عوده مباحثات 5+ 5.

رئيس المخابرات المصرية بالشوارع الليبية وأشارت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي أن مصر تهدف إلي دعم الأشقاء فى ليبيا لتسريع دمج القوات المسلحة والشرطة وطرد المرتزقة، للحفاظ على الدولة الليبية ونطاقها الإقليمي، موضحة ان جهاز المخابرات العامة يتابع وبشدة كل محاولات الدول الإقليمية للعبث في الامن القومي المصري اتجاه ليبيا ولن تسمح مصر بذلك. أجرى اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة بزيارة إلى ليبيا، وكان في استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، وكبار المسئولين الليبيين ،وتأتي الزيارة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس كما التقى رئيس المخابرات العامة، مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، حيث نقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الليبية، وتأكيده على وقوف مصر خلف الشعب الليبي الشقيق وحكومته في جهودها الرامية إلى تجاوز هذه المرحلة الدقيقة وتحقيق ما يتطلع له الأشقاء في ليبيا، كما استعرض الجانبان آخر التطورات المحلية والإقليمية والأمنية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأعرب عبدالحميد الدبيبة، عن عميق شكره وتقديره لمصر رئيسًا وشعبًا على المواقف الداعمة لليبيا في كافة المحافل وتطلعه للارتقاء في مستوى العلاقات والتعاون الثناني، بما يتماشى مع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

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