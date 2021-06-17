/636284/إستمرار-سلسلة-فشل-توتنهام-في-رحلة-البحث-عن-مدرب

تستمر سلسلة الفشل للفريق الإنجليزي توتنهام هوتسبيرج، في رحلت البحث عن مدرب جديد للفريق بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، في وقت سابق، وبعد فشل التعاقد مع بوتشيتينيو وعودته لقيادة الفريق، ومع الإطالي أنطونيو كانتي، ومع باولو فونسيكا، ومع إريك تين هاج مدرب أياكس أمستردام الهولندي، ويستعرض دوت الخليج سلسلة توتنهام في رحلته في البحث عن مدير فني جديد للفريق قبل بداية الموسم في منتصف أغسطس القادم.

أعلن نادي توتنهام هوتسبير إقالة جوزية مورينيو صباح يوم التاسع عشر من أبريل الماضي، وذلك بعدما قرر عدم المشاركة في تدريبات الفريق إعتراضا على قرار المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

في وقت سابق أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن تعاقده مع البرتغالي باولو فونسيكا، مدير فني للفريق، بعقد يمتد لثلاث مواسم مع الفريق بعد رحلة بحث طويلة للفريق، في إجاد بديل البرتغالي جوزيه مورينيو، بسبب إعتراضة على قرار مجلس النادي في المشاركة في بطولة السوبر ليج.

توتنهام تواصل البحث عن مدرب

وجاء من قبل فونسيكا رفض الإيطالي أنطونيو كانتي المدير الفني السابق لفريق إنتر ميلان، تدريب الفريق الإنجليزي توتنهام هوتسبير، بعد مناقشات عديده تمت بين كانتي ورئساء النادي، في الأيام الماضية القليلة، ومحاولة الوصول إلي اتفاق وإمضاء العقد.

وفشل الفريق الإنجليزي بعد مواصلت سلسلة الفشل في التعاقد مع مدرب، في التعاقد مع الهولندي صاحب الواحد وخمسون عام، إريك تيج هاج، وخطفة من أياكس أمستردام، ليجدد أياكس عقد مدربة والذي تولى تدريبة في موسم 2017، ومواصلة سلسلة نجاح قوية مع الفريق بعقد يمتد حتى 2023.

سبب إقالة جوزيه مورينيو

كان جوزية مورينيو يعاني خلال الفترة الأخيرة من تراجع في مستوى الفريق وتلقى هزائم عديدة في بطولة الدوري، والخروج من بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وكانت إدارة توتنهام لديها الرغبة في إقالة المدرب في نهاية هذا الموسم، ولكنها قررت الإنتظار حتى لا يتم دفع الشرط الجزائي في عقد المدرب كاملا.

نظام بطولة السوبر ليج

كان الموقع الرسمي لفريق ريال مدريد الإسباني نشر بيانا موحدا للأندية وجاء فيه كالتالي: "أنه سيتم دعوة 3 أنيدة آخرى قبل بداية البطولة التي من المفترض أن تقام في أغسطس القادم، وأن نظام المسابقة عبارة عن مشاركة 20 ناديًا، وهم 15 ناديًا مؤسسًا و5 أخرى، يتم تصنيفها سنويًا بناء على أداء الموسم السابق.. وستواصل جميع الأندية المنافسة في دورياتها الوطنية".