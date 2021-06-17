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/636288/محمود-الخطيب-يهدي-درع-وعلم-الأهلي-إلى-السفير-المصري-في-تونس
لبى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تونس؛ دعوة السفير المصري في تونس إيهاب فهمي، على العشاء، وبصحبته كل من المهندس خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الجارحي والمهندس محمد سراج الدين، أعضاء مجلس الإدارة، وسمير عدلي المدير الإداري، والوفد الإعلامي المرافق للبعثة برئاسة جمال جبر.
وقام رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بتوجيه الشكر إلى السفير المصري وطاقم السفارة على الجهود الواضحة التي بذلوها لمساندة المارد الأحمروتسهيل مهمته قبل مواجهة الترجي بعد غدٍ في ملعب حمادي العقربي باستاد رادس في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.
الخطيب يهدي درع وعلم الأهلي إلى السفير المصري في تونس
وأهدى رئيس الأهلي درع وعلم النادي إلى السفير إيهاب فهمي، مؤكدًا على تقديره وكل أعضاء البعثة لما قدمه منذ وصول فريق الأهلي إلى تونس، وكان إيهاب فهمي، السفير المصري في تونس، قد وجه «دعوة عشاء» لبعثة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في منزله.
وحرص إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، وبرفقته طاقم السفارة، على استقبال بعثة الأهلي، وحضور تدريبات الفريق خلال الساعات الماضية من أجل مساندة الفريق قبل مباراة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وعلم دوت الخليج أن الحكومة التونسية قررت عودة الجماهير للملاعب التونسية مرة اخرى بنسبة لا تتجاوز 10 % في إطار الإجراءت الإحترازية لفيروس كورونا مع الإلتزام بكافة الإجراءت الإحترازية المتبعة لفيروس كورونا.
يأتي هذا في إطار موافقة السلطات الصحية في تونس على حضور5 الأف مشجع خلال مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب حمادة العقربي في تمام السادسة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة ، الخامسة بتوقيت تونس.
وسيسمح دخول الملعب للجماهير الحاملة للتذاكر، مع التأكيد على وجود إحدى شهادات التالية :
1- شهادة تثبت الحصول على لقاح فيروس كورونا.
2- شهادة تحليل سلبي (Test PCR) لا يتجاوز تاريخها 72 ساعة من موعد انطلاق المباراة.
3- شهادة تحليل سريع سلبي ستوفره إدارة الترجي بصفة مجانية بملعب الشاذلي زويتن.
4- إلزامية ارتداء الكمامة لكافة الحاضرين بالملعب.
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