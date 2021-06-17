منها تعيين هاني أبو ريدة.. نتائج اجتماع الإتحاد العربي لكرة القدم 

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أعلن الإتحاد العربي لكرة القدم عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية التي أنتهت خلال مساء اليوم بجدة والتي أسفرت عن تواجد وجوه جديدة داخل مجلس إدارة الاتحاد العربي ، لعل أهمها تولى تولى عبدالعزيز بن تركي الـ فيصل.

وأسفر الإجتماع عن تجديد الثقة في الدكتور رجاء الله السلمي أميناً عاماً للاتحاد العربي لكرة القدم خلال اجتماعات الإتحاد العربي التي عقدت اليوم جدة بالمملكة العربية السعودية.

نتائج اجتماع الإتحاد العربي لكرة القدم

وجاءت نتائج الإجتماع كالتالي:

كشف نادي الشباب السعودي لكرة القدم عن تعيين طلال آل الشيخ مديراَ تنفيذياً للنادي ، يأتي هذا بعد أن تقدم بإستقالته من منصبه كمديرا رياضيا للبطولة العربية . طلال آل الشيخ مديراً تنفيذياً لكرة القدم في الشباب.

واعتمد مجلس إدارة نادي الشباب انضمام طلال آل الشيخ إلى منظومة العمل الإداري وتعيينه في منصب المدير التنفيذي لكرة القدم.

يذكر أن آل الشيخ تقلد عدة مناصب في نادي الشباب والاتحاديين السعودي والعربي لذلك فهو يملك خبرات طويلة في مجال العمل الإداري.

مجلس إدارة الشباب يعتمد تعيين مديرا تنفيذيا للنادي

وعقد مجلس إدارة نادي الشباب اجتماعه يوم أمس، برئاسة خالد البلطان وتمت مناقشة كافة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال قبل أن يتم الإستقرار على تعيين طلال آل الشيخ مديرا تنفيذيا للنادي.

وتولى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل منصب رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم بعد الجمعية العمومية التي أجراها الإتحاد العربي مساء اليوم في جدة لإختيار نائب جديد.

يأتي إختيار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا للإتحاد العربي لكرة القدم في دورته المقبلة والتي تجري خلال الفترة بين عامي 2021 ، 2025.

ويترأس الأمير بن تركي الفيصل الاتحاد العربي لكرة القدم منذ سبتمبر 2019 بعد أن تمت تزكيته خلال الجمعية العمومية الـ25 خلفاً لتركي آل الشيخ، عقب إستقالة الأخير من منصبه.

قرر الأمير محمد بن سالمان ولي العهد السعودي التبرع بمبلغ مالي للإتحاد العربي لكرة القدم في إطار حرص المملكة على الإرتقاء بالرياضة العربية وذلك في تصريحات خاصة للأميرعبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الإتحاد العربي الجديد يرصدها دوت الخليج.

وأعلن الأمير محمد بن سالمان ولي العهد السعودي تقديم مبلغ 5 ملايين دولار سنويا لصالح الإتحاد العربي لكرة القدم في إطار حرصه على دعم الرياضة العربية.