/636290/أخر-إستعدادات-الترجي-التونسي-قبل-لقاء-الأهلي-برادس

اختتم الترجي التونسي اليوم الخميس 17 يونيو 2021 تدريباته بمدينة طبرقة استعدادا لملاقاة الأهلي، في ذهب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت، في الساعة السادسة مساء، ويستعرض دوت الخليج أبرز تدريبات الفريق التونسي.

وكان تدريبات طبرقة فرصة للإطار الفني للوقوف على مدى جاهزية الفريق التونسي خصوصا من الناحية البدنية نظرا لنهاية الموسم الرياضي منذ 19 مايو الماضي دون اعتبار مسابقة كأس تونس.

تدريبات الترجي التونسي قبل لقاء الأهلي

وشهدت تدريبات الفريق التونسي مشاركة كامل العناصر بما في ذلك الدوليين وآخرهم فاروق بن مصطفى الذي التحق يوم أمس برفاقه مع انتهاء التزامه مع المنتخب الوطني في حين واصل الثنائي فاورق الميموني وزياد بريمة تدريباتهما مع المنتخب الوطني التونسي للشباب، ما يؤكد خروجهما منطقيا من حسابات معين الشعباني في لقاء الأهلي.

ويختتم الترجي التونسي تحضيراته غدا الجمعة بخوض فقرة تدريبية ستدور على أرضية ملعب حديقة حسان بلخوجة بتونس العاصمة حيث ستكون الفقرة التدريبية مخصصة لوضع آخر اللمسات وحسم الرسم التكتيكي الذي سيظهر به فريق باب سويقة يوم السبت، أمام القلعة الحمراء بأفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ذهاب دوري أبطال افريقيا بين الترجي والأهلي يوم السبت المقبل بملعب حمادي العقربي برادس بداية في الساعة السادسة مساء بحضور 5000 مشجع من جمهور الترجي التونسي.