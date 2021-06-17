/636291/تعرف-على-موعد-إستئناف-الزمالك-تدريباته-تفاصيل

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض المجموعة الأساسية التي خاضت مباراة أسوان اليوم في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري لتدريبات استشفائية غدا بالنادي، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث القلعة البيضاء والكرة العالمية والمحلية على مدار الساعة.

وسيخوض اللاعبون البدلاء والمستبعدون مباراة ودية غدا أمام فريق الأمل بالنادي بناءً على قرار المدير الفني الفرنسي.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين استعدادا للفترة المقبلة والتي تشهد منافسات ببطولتي الدوري والكأس.

حقق الزمالك الفوز على أسوان بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق رصيده إلى 58 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

نتيجة مباراة الزمالك وأسوان

حقق الزمالك الفوز علي فريق أسوان، بنتيجة ثلاث أهداف دون رد، في لقاء الجولة السادسة والعشرون من إنطلاقة الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب القاهرة الدولي، وشدت المباراة علي العديد التحركات والظهور بشكل ولا أروع مع القلعة البيضاء.

احراز أحمد زيزو لاعب الزمالك الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء، والتي إقيم على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وحرص زيزو على الاحتفال بالقميص رقم 100 الخاص به حيث يعد هذا اللقاء هو رقم مائه له مع الفريق الأبيض.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي

في حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش”

في خط الدفاع : أحمد عيد – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش”– محمد عبد الشافي

في خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو”- يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

في خط الهجوم : مروان حمدي

بدلاء الزمالك في المباراة

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل وإسلام جابر