فيديوجراف.. «نصر E70» مصر تقتحم عالم السيارات الكهربائية 

جدة - نرمين السيد - «السيارة نصر E70» تساهم فى اقتحام مصر لعالم السيارات الكهربائية، حيث تأتى نتاج تعاون بين شركة «دونج فينج» الصينية و«النصر» المصرية.

وتبلغ نسبة المكون المحلى 55%، حيث من المقرر طرح أول 100 سيارة منها فى يوليو 2022.

ويتراوح سعر السيارة بين 320 لـ370 ألف جنيه، حيث تخضع لاختبارات 3 أشهر، وتصل سرعتها إلى 145 كيلومتر فى الساعة والشحنة الواحدة قدرتها 400 كيلو.

ويصل سعر الشحن 1.76 جنيه/ كيلووات فى البطىء و3.76 جنيه للسريع، كما يمكن شحنها فى المنزل عبر قوة ضغط تساوى تشغيل 3 أجهزة تكييف.

وتحتوى السيارة الكهربائية الجديدة على أنظمة أمان متطورة مثل «ABS - EBD - ESC - BA- TCS - HSA»، وبها فتحة سقف وشاشة تحكم وكراسى كهربائية ومزودة بشاشة تليفزيونية، كما تتضمن خاصية رؤية محيط السيارة من الخارج بزاوية 360 درجة.