فيديو- مصر تستطيع يحتفى بأصحاب الإنجازات بأغنية افتحوا كتب التاريخ والحضارة

جدة - نرمين السيد - عرضت فضائية dmc، أغنية "مصر تستطيع"، والتى تضمنت أبرز المصريين الذين سطروا إنجازا تاريخيا على المستوى الدولى، وإهداء لبرنامج مصر تستطيع الذى يقدمه الإعلامى أحمد فايق.





وتقول الأغنية "افتحوا كتب التاريخ والحضارة والعلوم شوفوا مصر إزاى بتقدر تانى من الأزمات تقوم.. واحكوا عن أجمل ما فيها". وتضمنت الأغنية لأبرز الشخصيات والجهات المصرية، التى سطرت إنجازات كبيرة على مستوى العالم، ومن بينهم الدكتور مجدى يعقوب، ومحمد صلاح. والأغنية قدمتها هلا رشدى، ومن كلمات دعاء عبد الوهاب، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشى. وقدم فريق عمل برنامج مصر تستطيع، الشكر لكل من ساهم فى إهداء هذه الأغنية.

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