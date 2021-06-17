منتخب هولندا يتأهل لدور الـ 16 فى يورو 2020 بثنائية ضد النمسا (فيديو)

تأهل منتخب هولندا إلى دور الـ 16 من كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعد تغلبه على نظيره منتخب النمسا بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت المنتخبان مساء الخميس، على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

أنهى منتخب هولندا الشوط الأول من اللقاء متفوقا بهدف أحرزه ممفيس ديباى فى الدقيقة 11، عبر ركلة جزاء، أحتسبها حكم المباراة بعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار"، بعد تعرض دومفريس لاعب منتخب الطواحين للعرقلة من ديفيد ألابا قائد المنتخب النمساوى، ويسددها بنجاح على يمين الحارس.

وأهدر ديباى فرصة تسجيل الهدف الثانى بغرابة شديدة فى الدقيقة 40، بعد تلقيه تمريرة من زميله فيجورست، أمام المرمى ولكن وضعها برعونة خارج المرمى.

وفى الشوط الثانى نجح دينزل دومفريس فى تسجيل ثانى أهداف منتخب الطواحين الهولندى فى الدقيقة 67 من عمر المباراة، بعد متابعته لتمريرة زميله دونيل مالين لحظة انفرادهم بمرمى المنتخب النمساوى.

وأصبح دومفريس ثانى لاعب فى تاريخ هولندا يسجل فى أول مباراتين لمنتخب بلاده فى اليورو، بعد رود فان نستلروى خلال يورو 2004، عندما سجل 3 أهداف فى أول 3 مباريات.

وكان دومفريس قد سجل ثالث أهداف منتخب هولندا فى شباك أوكرانيا فى اللقاء السابق فى الوقت القاتل من المباراة.

وتصدر المنتخب الهولندى المجموعة برصيد 6 نقاط، ثم أوكرانيا فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن النمسا الثالث بنفس عدد النقاط، وأخيرا مقدونيا الشمالية بدون رصيد.