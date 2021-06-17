‏موسيماني يبهر التوانسة في معلب رادس.. ويرسل رساله مرعبه بهذه اللقطات «صور»

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لفت بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي الأنظار خلال تدريب الفريق الثاني للنادي قبل مواجهة الترجي التونسي في إطار نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في السادسة من مساء بعد غد السبت على ملعب حمادة العقربي.

وأظهر بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء مهاراته خلال مران الفريق الأول لكرة القدم ، حيث أستعرض الجنوب إفريقي بعض مهاراته والتي ألتقطتها عدسات مصور الفريق ورصدها دوت الخليج.

في نفس الإطار اجتمع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع لاعبي الأهلي لمدة ١٠ دقائق مع ختام فقرات المران على الملعب الفرعي باستاد رادس، استعدادًا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

‏موسيماني يبهر التوانسه في معلب رادس.. ويرسل رساله مرعبه بهذه اللقطات «صور»

وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين للتأكيد على بعض التعليمات الفنية بعد انتهاء المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في السادسة مساء السبت المقبل على استاد حماد العقربي في مدينة رادس.

أكدت وزارة الشباب والرياضة التونسية في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان أن مباراة الأهلي والترجي التونسي هي البداية الفعلية لعودة الجماهير للملاعب التونسية بعد غياب طويل بسبب إجراءت فيروس كورونا.

وانفرد دوت الخليج بتفاصيل عودة الجماهير للملاعب التونسية قبل أيام قليلة من مباراة الأهلي والترجي التونسي ، وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن الموافقة على دخول 5 الأف مشجع في مواجهة المارد الأحمر والنادي التونسي هو بمثابة موافقة على حضور الجماهير.

وقررت الحكومة التونسية عودى الجماهير للملاعب مرة أخرى مع توافر شروط معينة لكل مباراة وذلك قبل إنطلاق مواجهة الأهلي والترجي التونسي في المواجهة التي تقام بين الفريقين في تمام السادسة من مساء السبت المقبل على ملعب حمادة العقربي.

وعلم دوت الخليج أن الحكومة التونسية قررت عودة الجماهير للملاعب التونسية مرة اخرى بنسبة لا تتجاوز 10 % في إطار الإجراءت الإحترازية لفيروس كورونا مع الإلتزام بكافة الإجراءت الإحترازية المتبعة لفيروس كورونا.

يأتي هذا في إطار موافقة السلطات الصحية في تونس على حضور5 الأف مشجع خلال مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب حمادة العقربي في تمام السادسة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة ، الخامسة بتوقيت تونس.