/636293/يورو-2020-هولندا-تحقق-الفوز-على-النمسا-بثنائية

حقق منتخب طواحين هولندا الفوز علي نظيرة القاري منتخب النمسا، بنتيجة هدفين دون رد في لقاء الجولة الثانية من بطولة امم أوروبا 2020، وشهد على اللقاء بين الفريقين ملعب أمستردام أرينا، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث اللقاء بين الفريقين.

جاء الهدف الأول للمنتخب الهولندي في الدقيقة الحادية عشر من عمر المباراة من خلال ضربة جزاء سجلها المتألق ممفيس ديباي، علي يسار حارس المرمي، بعد خطأ قائد منتخب النمسا ديفيد ألابا داخل منطقة الجزاء وتلقية أول بطاقة صفراء في المباراة.

سجل المنتخب الهولندي الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة عن طريق دينزيل دوفيريز، من خلال انطلاقة رائعة من دنيايل مالين إلى داخل منطقة الجزا ءجهة اليسار ثم مرر كرة وضعت دومفريز في انفراد تام بالمرمى فسدد الأخير كرة سكنت الشياك الخالية.

تبديلات هولندا في المباراة

أجري المنتخب الهولندي ثلاث تبديلات دفعة واحده في الدقيقة الرابعة والستون من عمر المبارة بخروج دالي بلند ودخول ناثان أكي، وخروج فوتر فيجوريست ودخول دنيايل مالين، وخروج باتريك فان انهولت ودخول أوين فيندال، وأجرى طواحين هولندا في الدقيقة الرابعة والسبعون بدخول ريان جرافينبرج وخروج مارتين دي رون، وفي الدقيقة الرابعة والثمانون بخروج ممفيس ديباي ودخول لوك دي يونج .

ترتيب المجموعة الثالثة

يحتل منتخب هولندا المركز الأول برصيد ستة نقاط، من أصل مباراة.

المركز الثاني منتخب النمسا برصيد ثلاث نقاط، من أصل مباراة .

المركز الثالث منتخب أوكرانيا برصيد ثلاث نقاط، من أصل مبارتين.

المركز الرابع منتخب شمال مقدونيا بدون نقاط، من أصل مبارتين.

تشكيل منتخب هواندا في المباراة:

حراسة المرمى: مارتن ستكلينبرج.

الدفاع: دينزل دومفريس - دي ليخت – ستيفان دي فراي – دالي بليند باتريك فان أنهولت.

الوسط: مارتن دي رون – فينالدوم – دي يونج.

الهجوم: ممفيس ديباي – فوت فيجورست.

تشكيل منتخب النمسا في المباراة :

حراسة المرمى: دانيال باشمان.

الدفاع: ألكسندر دراجوفيتش – دافيد ألابا – مارتن هينتيريجير.

الوسط: ستيفان لاينير – كزافر شلاجر – كونارد لايمير – مارسيل سبيتزر – أندريس أولمير.

الهجوم: كريستوف بومجارتنر – مايكل جريجوريتش.