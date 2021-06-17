/636294/حسين-لبيب-الزمالك-مش-واخد-حقه-في-القيمة-التسويقية

كشف حسين لبيب رئيس لجنة الزمالك المؤقتة للقلعة البيضاء، عن عدم أحقية النادي في القيمة التسويقية، وجاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج ملعب أون تايم سبورت، ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات حسين لبيب.

قال حسين لبيب: “جئنا للزمالك وتولينا مسئولية النادي في فترة صعبة على النادي وعلى جمهور النادي”.

وأكمل حسين: “عمر اللجنة التنفيذية للزمالك مدتها خمس شهور فقط، ونحاول على حل العديد من الأزمات في النادي وعلى رأسهم الأزمة المالية”.

وزاد: “في الفترة لحالية نعمل على أكثر من محمور في وجود السيولة للموارد المادية للنادي”.

وواصل لبيب: “الزمالك مش واخد حقة في القيمة التسويقية ودا عامل مؤثر كبير على النادي”.

وزاد لبيب: “ وعن عقود لاعبي الفريق في الفترة الحالية يعمل النادي على تجديد عقود لاعبي الفريق”.

واختتم حسين لبيب: “هناك العديد من الأشخاص من محبي الزمالك ولاعبي النادي السابقين تواصلو معنا في المشاركة في حل أزمة النادي في الفترة الحالية”.

نتيجة مباراة الزمالك وأسوان

حقق الزمالك الفوز علي فريق أسوان، بنتيجة ثلاث أهداف دون رد، في لقاء الجولة السادسة والعشرون من إنطلاقة الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب القاهرة الدولي، وشدت المباراة علي العديد التحركات والظهور بشكل ولا أروع مع القلعة البيضاء.

احراز أحمد زيزو لاعب الزمالك الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء، والتي إقيم على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وحرص زيزو على الاحتفال بالقميص رقم 100 الخاص به حيث يعد هذا اللقاء هو رقم مائه له مع الفريق الأبيض.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي

في حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش”

في خط الدفاع : أحمد عيد – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش”– محمد عبد الشافي

في خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو”- يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

في خط الهجوم : مروان حمدي

بدلاء الزمالك في المباراة

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل وإسلام جابر