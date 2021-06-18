فيديوجراف.. «الإخوة العمالقة» مصريان يحطمان 5 أرقام قياسية عالمية 

جدة - نرمين السيد - شهدت مصر حالة نادرة لشقيقين من محافظة الشرقية مركز الحسينية تعرضا للإصابة بالغدة الدرقية التى أدت إلى زيادة فى نسبة الهرمونات بطريقة فوق العادة، ما أدى فى نهاية الأمر إلى أن جسمهما يطول بشكل سريع للغاية فوق المعدل الطبيعى للبشر الأسوياء إلى أن وصل طولهما إلى 250 سم





وفى سن الثانية عشر شعرا أن طولهما يفوق نظرائهما داخل الفصل الدراسى. فهدى صاحبة الـ29 عامًا ومحمد 34 عامًا دخلا موسوعة جينيس، حيث حطمت هدى 3 أرقام قياسية هى: أكبر يد لامرأة على قيد الحياة 24.3 سنتيمتر، وأكبر قدم لامرأة 33.1 سنتيمتر، وأوسع مدى للذراعين بـ236.3 سنتيمتر. أما شقيقها محمد فسجل رقمين قياسيين هما: أوسع مدى لذراعى رجل بـ250.3 سنتيمتر، وأعرض مدى ليد رجل بـ31.3 سنتيمتر عن يده اليسرى.

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